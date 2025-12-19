Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại mỹ phẩm chứa chất cấm

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi toàn quốc kem trắng da Lynshao do chứa Dexamethason - một loại corticoid bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm vì nguy cơ gây teo da, biến chứng nguy hiểm.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi toàn quốc kem trắng da Lynshao do chứa Dexamethason. Ảnh: Freepik.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO (hộp 1 lọ 12 g) do vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố 003402/22/CBMP-HCM, số lô 02324QN, ngày sản xuất 9/11/2024, hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm do Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất, có địa chỉ tại phường Linh Xuân, TP.HCM.

Theo Cục Quản lý Dược, mẫu sản phẩm trên được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chứa Dexamethason, một corticosteroid không được phép có trong mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, cũng như danh mục cấm trong Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô sản phẩm vi phạm trên phạm vi cả nước.

Sản phẩm vẫn được bán trên sàn thương mại điện tử chiều 18/12.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng sản phẩm, đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy lô hàng vi phạm và xử lý các đơn vị không chấp hành theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiêu hủy toàn bộ lô không đạt yêu cầu. Công ty phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/1/2026.

Riêng Sở Y tế TP.HCM được giao nhiệm vụ giám sát việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm tại doanh nghiệp; đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm đã cấp cho sản phẩm này, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất - kinh doanh mỹ phẩm và xử lý vi phạm theo quy định.

Cùng ngày, cơ quan này cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro (hộp 1 chai 400 ml) do không phù hợp với công thức đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố 1028/20/CBMP-LA, số lô 031124, ngày sản xuất 4/11/2024, hạn sử dụng đến 3/11/2027. Sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm La Terre France sản xuất và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo kết quả kiểm nghiệm, mẫu sản phẩm chứa Methylparaben và Propylparaben, hai chất không có trong thành phần công thức đã được cơ quan quản lý cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm. Đây là hành vi không tuân thủ quy định về quản lý mỹ phẩm, buộc phải thu hồi theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm vi phạm, đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy và xử lý các đơn vị không chấp hành.

Đối với doanh nghiệp liên quan, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh và Công ty cổ phần dược phẩm La Terre France phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô không đạt yêu cầu. Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/1/2026.

Ngoài ra, hai doanh nghiệp này còn phải rà soát toàn bộ các lô sản phẩm Amibebe Pro đã sản xuất, phối hợp với nhà cung cấp nguyên liệu để xác định nguy cơ tương tự và chủ động thu hồi các lô có sai sót (nếu có). Kết quả rà soát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/12/2025, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo.

Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của các doanh nghiệp liên quan và xử lý vi phạm theo quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục trước ngày 27/1/2026.