'Em bé US-HIFU' đầu tiên tại Việt Nam được chào đời

Có nguy cơ vô sinh do đa u xơ tử cung, người phụ nữ 30 tuổi đã sinh con khỏe mạnh sau điều trị bằng US-HIFU. Bé trai nặng 3,4 kg trở thành "em bé US-HIFU" đầu tiên tại Việt Nam.

Chị Trang sinh mổ ở tuần thai thứ 38, hạ sinh bé trai nặng 3,4 kg, khỏe mạnh. Ảnh: Thuận Trần.

Sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, quê Ninh Bình) từng đối mặt với nguy cơ vô sinh sau nhiều biến cố thai sản.

Trước khi mang thai, chị Trang được chẩn đoán đa u xơ tử cung, trong đó có khối u thành trái kích thước 48x43x59 mm và khối u thành sau 37x33x42 mm. Đây được xác định là nguyên nhân khiến chị từng sảy thai ở tuần thứ 20 - cú sốc lớn về cả thể chất lẫn tinh thần.

Tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An, chị Trang được các bác sĩ thực hiện kỹ thuật US-HIFU, giúp điều trị triệt để khối u nhưng vẫn bảo tồn tử cung để giữ cơ hội làm mẹ. Đây là kỹ thuật điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm, lần đầu tiên được Bộ Y tế cho phép triển khai tại Việt Nam vào năm 2024.

Ca điều trị được thực hiện vào tháng 11/2024 do GS.BS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam - trực tiếp cùng ê-kíp tiến hành.

Kết quả vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau khoảng 3 giờ điều trị, bệnh nhân đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Ba tháng sau, chị Trang mang thai tự nhiên mà không cần bất kỳ biện pháp hỗ trợ sinh sản nào.

Trong suốt thai kỳ, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường, trong khi các khối u xơ tiếp tục thu nhỏ dần. Qua nhiều lần khám thai, các chỉ số phát triển của thai nhi cũng như độ dài cổ tử cung đều trong giới hạn an toàn, nên không cần can thiệp dự phòng.

GS.BS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam - trực tiếp cùng ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngày 26/11, chị Trang sinh mổ ở tuần thai thứ 38, hạ sinh bé trai nặng 3,4 kg, khỏe mạnh. Sự chào đời của "em bé US-HIFU" không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam trong điều trị u xơ tử cung và bảo tồn khả năng sinh sản cho phụ nữ.

Bế con trên tay, chị Trang xúc động chia sẻ hành trình làm mẹ của mình đầy căng thẳng và hồi hộp. "Với nhiều người, việc mang thai là điều tự nhiên, nhưng với vợ chồng tôi và không ít gia đình khác, đó là hành trình đầy gian truân", chị nói.

Theo GS Nguyễn Viết Tiến, US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý hội tụ sóng siêu âm vào mô bệnh, làm tăng nhiệt độ tức thời lên 65-100 độ C chỉ trong khoảng 1 giây, gây hoại tử đông không hồi phục tại mô đích. Phần mô bệnh sẽ dần tự tiêu theo thời gian, trong khi mô lành xung quanh hầu như không bị ảnh hưởng. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là không phẫu thuật, không mất máu, không để lại sẹo, bảo tồn chức năng cơ quan và giúp người bệnh hồi phục nhanh.

Gia đình chị Phạm Thị Huyền Trang tại sự kiện. Ảnh: BVCC.

Phát biểu tại sự kiện chính thức thông tin chào đón "em bé US-HIFU" đầu tiên tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều trị không xâm lấn, an toàn, hiệu quả là định hướng xuyên suốt của ngành y tế. US-HIFU là một trong những công nghệ thể hiện rõ định hướng đó, khi mang lại hiệu quả điều trị rõ rệt và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Theo Thứ trưởng, sau hơn một năm triển khai, kỹ thuật US-HIFU đã được áp dụng cho hơn 400 ca điều trị an toàn, không ghi nhận biến chứng, có 8 trường hợp mang thai sau điều trị và nay là sự chào đời của em bé US-HIFU đầu tiên.

"Đây không chỉ là thành tựu chuyên môn, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, là niềm hạnh phúc của người bệnh, là sự tin tưởng giữa bệnh nhân và thầy thuốc, đồng thời mở ra hy vọng mới cho nhiều phụ nữ mong muốn được làm mẹ một cách tự nhiên, an toàn", ông Tuyên khẳng định.

Bộ Y tế cũng khuyến khích các cơ sở y tế và chuyên gia đầu ngành tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, song song với việc bảo đảm đạo đức nghề nghiệp, an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị thực chất.