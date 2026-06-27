Thớt gỗ hay thớt nhựa dễ tích tụ vi khuẩn hơn?

Nhiều người cho rằng thớt gỗ dễ bám vi khuẩn hơn thớt nhựa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nguy cơ nằm ở cách sử dụng và vệ sinh.

Việc sử dụng và vệ sinh thớt không đúng cách làm gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Ảnh: Maginific.

Thớt là dụng cụ không thể thiếu trong mỗi căn bếp, nhưng cũng là nơi dễ tích tụ vi khuẩn nếu sử dụng và vệ sinh không đúng cách. Nhiều người cho rằng thớt gỗ dễ bám bẩn hơn thớt nhựa vì có cấu trúc xốp, trong khi số khác lại lo ngại các vết dao trên thớt nhựa sẽ trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn.

Theo Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), người tiêu dùng có thể sử dụng cả thớt gỗ và thớt nhựa hoặc các loại thớt làm từ kính, cẩm thạch hay gốm thủy tinh. Không có bằng chứng cho thấy một loại thớt luôn an toàn hơn loại còn lại nếu được vệ sinh và bảo quản đúng cách.

Điểm khác biệt nằm ở đặc tính của từng chất liệu. Thớt nhựa có ưu điểm là bề mặt không xốp nên dễ rửa sạch, ít thấm nước và có thể cho vào máy rửa bát. Đây cũng là lý do nhiều nhà hàng và bếp ăn công nghiệp ưu tiên sử dụng.

Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, lưỡi dao sẽ tạo ra nhiều vết cắt nhỏ trên bề mặt. Các rãnh này có thể giữ lại cặn thực phẩm và hơi ẩm, tạo điều kiện để vi khuẩn phát triển nếu không được vệ sinh kỹ. Khi bề mặt xuất hiện nhiều vết xước sâu hoặc khó làm sạch, thớt nhựa nên được thay mới.

Thớt gỗ lại có ưu điểm là bền, ít làm cùn dao và khó hình thành các rãnh sâu nếu được bảo quản đúng cách. Một số nghiên cứu cũng cho thấy các loại gỗ cứng như gỗ phong (maple) hay gỗ sồi có khả năng giữ vi khuẩn bên dưới bề mặt và làm giảm số lượng vi khuẩn theo thời gian khi thớt khô hoàn toàn.

Tuy nhiên, thớt gỗ có nhược điểm là dễ hút ẩm hơn nếu ngâm nước lâu hoặc không được làm khô sau khi sử dụng. Khi bị nứt, cong vênh hoặc xuất hiện các khe hở, chúng cũng có thể trở thành nơi tích tụ cặn thực phẩm và vi khuẩn.

Điều đáng lo ngại hơn không phải chất liệu của thớt mà là nhiễm khuẩn chéo. Khi dùng chung một chiếc thớt để cắt thịt, gia cầm hoặc hải sản sống rồi tiếp tục thái rau, trái cây hoặc thực phẩm ăn liền, vi khuẩn từ thực phẩm sống có thể bám sang các thực phẩm không được nấu lại. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên chuẩn bị ít nhất hai thớt riêng biệt, một dùng cho thịt, cá và hải sản sống; một dùng để sơ chế rau củ, trái cây hoặc thực phẩm đã nấu chín. Thói quen đơn giản này giúp giảm đáng kể nguy cơ lây lan các vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli (E. coli) và Listeria.

Bên cạnh việc sử dụng riêng, vệ sinh thớt đúng cách cũng rất quan trọng. Sau mỗi lần sử dụng, thớt nên được rửa bằng nước nóng và nước rửa chén, sau đó tráng lại bằng nước sạch rồi để khô tự nhiên hoặc lau bằng khăn giấy sạch.

Với thớt gỗ nguyên khối, thớt nhựa hoặc thớt kính, người dùng cũng có thể khử khuẩn bằng dung dịch gồm 1 thìa canh thuốc tẩy clo không mùi pha với khoảng 3,8 lít nước, ngâm hoặc phủ lên bề mặt vài phút rồi rửa sạch và để khô.