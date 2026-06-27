Loại dầu chỉ cần một muỗng mỗi ngày giúp hấp thu vitamin tốt hơn

Giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa, dầu oliu có thể hỗ trợ sự phát triển của trẻ nếu được bổ sung đúng cách trong chế độ ăn.

Dầu oliu mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Magnific.

Dầu oliu nguyên chất là một trong những thực phẩm đặc trưng của chế độ ăn Địa Trung Hải. Loại dầu này chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa, nhờ đó được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là nguồn chất béo lành mạnh cho cả người lớn và trẻ em.

Cung cấp chất béo tốt cho não bộ và sự phát triển

Theo Healthline, trong những năm đầu đời, chất béo là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, đồng thời tham gia vào quá trình phát triển não bộ và hệ thần kinh của trẻ.

Dầu oliu chứa hàm lượng cao axit oleic - một loại chất béo không bão hòa đơn chiếm khoảng 70% thành phần chất béo. Đây là nguồn chất béo lành mạnh có thể thay thế một phần chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn hàng của trẻ ngày.

Đối với trẻ đang ăn dặm hoặc trẻ lớn, phụ huynh có thể bổ sung một lượng nhỏ dầu oliu vào cháo, súp, rau củ hoặc salad để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn.

Giúp cơ thể hấp thu tốt hơn nhiều vitamin quan trọng

Không ít phụ huynh chú trọng cho trẻ ăn nhiều rau củ nhưng lại quên rằng một số vitamin chỉ được hấp thu hiệu quả khi có chất béo.

Các vitamin A, D, E và K đều thuộc nhóm vitamin tan trong dầu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bữa ăn quá ít chất béo, cơ thể sẽ khó tận dụng tối đa các dưỡng chất này. Thêm một lượng nhỏ dầu oliu vào cháo, súp, rau củ hoặc salad không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn mà còn hỗ trợ cơ thể hấp thu tốt hơn các vitamin có trong thực phẩm.

Cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên

Điểm khác biệt lớn nhất giữa dầu oliu nguyên chất và nhiều loại dầu thực vật khác nằm ở hàm lượng polyphenol - nhóm hợp chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên, theo Very Well Health. Ngoài polyphenol, dầu oliu còn chứa vitamin E và oleocanthal, những hoạt chất được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và giảm phản ứng viêm.

Ở trẻ em, các chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, dầu oliu không phải nguồn duy nhất. Trẻ vẫn cần được bổ sung đa dạng rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cơ thể.

Góp phần xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh từ sớm

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải, trong đó dầu oliu là nguồn chất béo chính, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa thấp hơn ở người trưởng thành.

Dù trẻ em hiếm khi mắc các bệnh này, việc hình thành thói quen lựa chọn chất béo lành mạnh ngay từ nhỏ có thể mang lại lợi ích lâu dài. Thay vì sử dụng nhiều thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh hoặc chất béo bão hòa, phụ huynh có thể ưu tiên các nguồn chất béo tốt như dầu oliu, cá béo, quả bơ và các loại hạt.