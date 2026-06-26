Có một Bệnh viện Bạch Mai rất khác

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Sáng 26/6, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm tải cho các bệnh viện trung ương và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
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Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước phát triển của ngành y tế mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc hiện thực hóa chủ trương, quyết tâm biến nguồn lực đầu tư của Nhà nước trở thành những công trình thiết thực phục vụ người dân.
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Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào vận hành là sự kiện đặc biệt quan trọng của ngành y tế Việt Nam. Sau nhiều năm tạm dừng vì vướng mắc, dự án đã được tháo gỡ triệt để nhờ Nghị quyết 34 của Chính phủ. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giúp người dân vùng xa dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
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Ngay sau lễ khai trương, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, và các lãnh đạo bộ, ban, ngành tiến hành tham quan khuôn viên bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đồng thời thăm hỏi và động viên các bệnh nhân đang khám và chữa bệnh.
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Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo Bộ Y tế tham quan hệ thống hạ tầng đồng bộ tại cơ sở mới. Từ khu khám bệnh, hồi sức tích cực đến phòng mổ chuyên sâu đều được trang bị máy móc hiện đại, đồng bộ với cơ sở Hà Nội, bảo đảm năng lực triển khai các kỹ thuật y khoa chuyên sâu trong khu vực.
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Các khu vực từ lễ tân, phòng khám đến hệ thống kỹ thuật đều đã hoàn thiện, sẵn sàng đón bệnh nhân. Với quy mô 1.000 giường bệnh, cơ sở Ninh Bình sẽ khai thác toàn bộ công suất ngay từ ngày đầu vận hành, thay vì chia theo từng giai đoạn như nhiều dự án khác, giúp nâng cao đáng kể năng lực điều trị của toàn hệ thống Bệnh viện Bạch Mai.
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Hàng nghìn người dân làm thủ tục khám bệnh trong ngày đầu tiên cơ sở 2 đi vào hoạt động. Trải nghiệm thực tế cho thấy một diện mạo Bạch Mai rất khác - hiện đại, trật tự và tối ưu công suất. Sự đồng bộ từ hạ tầng đến nhân sự khẳng định thông điệp cốt lõi của cột mốc lịch sử: Một Bạch Mai, hai cơ sở, một chuẩn chất lượng.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay trước ngày chính thức khai trương, bệnh viện đang phối hợp với tỉnh Ninh Bình triển khai khám sức khỏe cho người dân theo chủ trương của Nghị quyết 72. Danh sách người dân được khám sẽ do các cấp chính quyền địa phương tổng hợp và gửi đến bệnh viện.
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Từ đầu giờ sáng, một số bệnh nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện.
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Chị Phạm Thị Mơ (28 tuổi, phường Liêm Tuyền, Ninh Bình) đưa bà đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để khám sức khoẻ. "Tôi rất ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại và đẹp mắt của bệnh viện. Tôi rất vui vì từ nay ngay gần nhà mình sẽ có bệnh viện tuyến trung ương, dễ đi lại để khám và chữa bệnh, không cần phải lên Hà Nội như trước kia nữa. Điều này sẽ giúp gia đình giảm tải nhiều áp lực và chi phí di chuyển tới các bệnh viện tuyến trên", chị Mơ nói.
Bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại như CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động hóa, sinh học phân tử, xét nghiệm di truyền và nhiều kỹ thuật tiên tiến khác, tạo nền tảng cho chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu và y học cá thể hóa.
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Sau thời gian dài chờ đợi, cơ sở Ninh Bình của Bạch Mai đi vào vận hành trên tổng diện tích hơn 120.000 m² với quy mô 1.000 giường bệnh. Dự án quy tụ đội ngũ 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động, chia đều tại 37 khoa/phòng để triển khai đồng bộ 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn, đưa toàn bộ các mũi nhọn thế mạnh của Bạch Mai như Cấp cứu, Tim mạch, Đột quỵ, Ung bướu... về phục vụ người dân ngay tại địa phương.
Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề yNghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.