Có một Bệnh viện Bạch Mai rất khác

Chị Phạm Thị Mơ (28 tuổi, phường Liêm Tuyền, Ninh Bình) đưa bà đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để khám sức khoẻ. "Tôi rất ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại và đẹp mắt của bệnh viện. Tôi rất vui vì từ nay ngay gần nhà mình sẽ có bệnh viện tuyến trung ương, dễ đi lại để khám và chữa bệnh, không cần phải lên Hà Nội như trước kia nữa. Điều này sẽ giúp gia đình giảm tải nhiều áp lực và chi phí di chuyển tới các bệnh viện tuyến trên", chị Mơ nói.