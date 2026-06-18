Bên trong bệnh viện trung tâm TP.HCM trước tu bổ, phục hồi di tích

Dãy nhà chính của Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn giữ nét kiến trúc Pháp cuối thế kỷ XIX với tường dày, mái cao và hệ cửa sổ lớn. Sảnh rộng, trần cao giúp không gian luôn thoáng đãng, trong khi cầu thang và lan can cổ vẫn được bảo tồn. Từ hành lang có thể nhìn ra khuôn viên rợp bóng những hàng me, sao và xà cừ cổ thụ.