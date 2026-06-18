Bên trong bệnh viện trung tâm TP.HCM trước tu bổ, phục hồi di tích

Ẩn mình sau những tán cây xanh và khu vườn được chăm sóc cẩn thận, khối nhà cổ của Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn giữ gần như nguyên vẹn dáng vẻ kiến trúc Pháp đặc trưng với mái ngói đỏ, hành lang thoáng rộng và các chi tiết trang trí cổ điển. Sau hơn 160 năm tồn tại, công trình vẫn là điểm nhấn đặc biệt giữa trung tâm TP.HCM.
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Bệnh viện Nhi đồng 2 tọa lạc tại số 14 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM, trên khu đất rộng 8,6 ha tiếp giáp bốn mặt tiền đường trung tâm. Thành lập từ năm 1862, đây là một trong những bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam và hiện là một trong những trung tâm nhi khoa hàng đầu cả nước.
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Dãy nhà chính của Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn giữ nét kiến trúc Pháp cuối thế kỷ XIX với tường dày, mái cao và hệ cửa sổ lớn. Sảnh rộng, trần cao giúp không gian luôn thoáng đãng, trong khi cầu thang và lan can cổ vẫn được bảo tồn. Từ hành lang có thể nhìn ra khuôn viên rợp bóng những hàng me, sao và xà cừ cổ thụ.
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Trước nhà nguyện là không gian tĩnh lặng với tượng Đức Mẹ và tượng Lòng thương xót Chúa. Nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều thân nhân bệnh nhi trong những ngày chờ đợi và chăm sóc người thân.
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Nhà nguyện nằm giữa khuôn viên bệnh viện là một trong những công trình mang đậm dấu ấn lịch sử. Mái ngói đỏ, tường gạch dày và cây thánh giá trên đỉnh mái gợi nhắc về thời kỳ bệnh viện còn mang tên Hôpital Grall dưới thời Pháp thuộc.
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Dãy nhà cổ với hệ hành lang mở, mái ngói đỏ và các chi tiết lan can sắt đặc trưng là một trong những công trình tiêu biểu tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Công trình được xây dựng tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên để phù hợp với khí hậu Nam Bộ.
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Công trình gồm hai tầng với các cửa sổ vòm lớn, hệ phào chỉ trang trí và các mảng tường gạch ốp nổi đặc trưng. Đây là một trong những khối nhà thuộc quần thể kiến trúc di sản của Bệnh viện Nhi đồng 2 nằm trong diện được tu bổ, phục hồi thời gian tới.
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Công trình hiện là khoa Chẩn đoán hình ảnh nổi bật với phần mái đón cong vươn rộng phía trước lối vào. Mặt đứng được thiết kế đơn giản với các mảng tường lớn, cửa sổ tròn và hệ lam đứng cao kéo dài từ mái xuống gần mặt đất, giúp lấy sáng và thông gió tự nhiên.
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Tấm bia tưởng niệm hai nhà khoa học Albert Calmette và Alexandre Yersin được đặt cạnh nhà nguyện. Đây là dấu tích gắn với lịch sử hình thành Viện Pasteur đầu tiên ngoài nước Pháp, từng hoạt động trong khuôn viên bệnh viện từ cuối thế kỷ XIX.
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Một góc khoa Hô hấp nổi bật với nét kiến trúc cổ kính, những ô cửa lá sách đón gió và vòm cửa cong đặc trưng. Sự nghiêm trang của công trình trăm tuổi trở nên sinh động và ấm áp hơn nhờ những bức tranh tường ngập tràn màu sắc, nét vẽ ngộ nghĩnh, thân thiện.
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Nhìn từ trên cao, bệnh viện hiện lên với khoảng xanh rộng lớn giữa trung tâm TP.HCM. Những khối nhà mang kiến trúc Pháp cổ ẩn mình dưới tán cây cổ thụ tạo nên khung cảnh khác biệt so với các công trình hiện đại xung quanh.
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Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2029, TP.HCM sẽ đầu tư 360 tỷ đồng để tu bổ, phục hồi 8 khối công trình di tích tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Dự án nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc đồng thời nâng cao điều kiện khám chữa bệnh.
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