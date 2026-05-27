Lan tỏa lối sống khỏe tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần 6

Sáng 24/5, tại khuôn viên Dinh Độc Lập (TP.HCM), hàng nghìn người dân và du khách đã tham gia Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần 6 do Herbalife Việt Nam phối hợp báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức. Sự kiện thường niên trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hướng tới xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và gắn kết.
Người tham gia có cơ hội trải nghiệm chuỗi hoạt động nhằm trang bị kiến thức cần thiết và vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe. Mở đầu là màn biểu diễn Flashmob của hàng trăm thành viên từ các đội chơi cùng đại diện Bộ Y tế. Không khí náo nhiệt thu hút người dân, du khách có mặt tại Dinh Độc Lập dừng lại xem và ghi hình.
Phát biểu tại sự kiện, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ hình thành thói quen thiếu lành mạnh. Các bệnh mạn tính nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp và ung thư ngày càng phổ biến. Thứ trưởng nhấn mạnh phòng bệnh nên bắt đầu từ thói quen nhỏ: “Một bữa ăn bớt mặn hơn, một ly nước ngọt được thay bằng ly nước lọc, một buổi sáng dành 30 phút để đi bộ, một buổi tối tắt điện thoại sớm hơn để ngủ đủ giấc. Những việc ấy rất nhỏ nhưng nếu làm đều đặn sẽ tạo nên cuộc sống khỏe mạnh hơn”.
Cuộc thi kiến thức dinh dưỡng và vận động với sự tham gia của 20 đội, tuyển chọn từ hơn 100 đơn đăng ký trên cả nước vẫn là điểm nhấn của chương trình. Mở đầu với nội dung vận động, các đội mang đến bầu không khí sôi nổi cùng loạt tiết mục được đầu tư bài bản, chỉn chu. Các đội nhảy hiện đại, aerobic, dance sport, thể dục dưỡng sinh trên nhiều nền nhạc tạo ra màu sắc riêng, đa dạng về phong cách.
Ở phần thi kiến thức dinh dưỡng, ban tổ chức đưa ra loạt câu hỏi xoay quanh thói quen ăn uống khoa học và vận động hợp lý như: Ảnh hưởng của việc ăn quá no vào buổi tối; lý do nên ăn rau trước rồi mới đến đạm và tinh bột; cách thưởng thức bún, phở buổi sáng sao cho cân đối… Nội dung gần gũi thu hút các đội tham gia tranh tài. Qua cuộc thi, yếu tố “đội nhóm” được đề cao trong hành trình sống khỏe. Khi có người đồng hành, việc duy trì thói quen tốt trở nên dễ dàng và bền vững hơn.
Xuyên suốt chương trình, người dân được các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng và vận động thăm khám, tư vấn sức khỏe trực tiếp. 10 gian tư vấn được bố trí khoa học, phục vụ việc đo đạc chỉ số sinh học cơ thể (BMI), hướng dẫn cách tính toán lượng calo, tư vấn thiết lập thực đơn cá nhân hóa và giải đáp thắc mắc về bệnh lý chuyển. Con số hơn 1.000 người đăng ký tư vấn năm nay cho thấy nhu cầu lớn của cộng đồng trong việc tiếp cận thông tin sức khỏe một cách rõ ràng, dễ hiểu. Chị Mỹ Hà (phường Thủ Đức) cho biết: “Các bác sĩ hướng dẫn rất chi tiết, giúp mình hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể, nên ăn uống và vận động thế nào cho phù hợp”.
Bên cạnh hoạt động thi đấu và tư vấn, khu vực trưng bày của Herbalife Việt Nam cũng thu hút đông đảo người tham gia nhờ các hoạt động tương tác. Nhiều người thích thú tìm hiểu về nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản thông qua trò chơi, thử thách nhỏ và các tình huống giả lập.
Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, bày tỏ sự vui mừng khi Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh thông qua dinh dưỡng cân bằng và vận động. Qua chương trình, Herbalife tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng bằng những sáng kiến thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe và chất lượng sống lâu dài cho người Việt.
Tiếp nối 5 mùa trước, Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh. Trong bối cảnh WHO cảnh báo tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động tại Việt Nam ở mức cao, chương trình kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen, duy trì vận động và ăn uống khoa học. Năm nay, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, chương trình tiếp tục mang đến kiến thức thiết thực, hỗ trợ người dân xây dựng lối sống lành mạnh bền vững.