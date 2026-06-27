Những thực phẩm giúp mẹ bầu giảm táo bón

Sự thay đổi nội tiết và quá trình mang thai khiến nhiều mẹ bầu bị táo bón. Một số thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp cải thiện tình trạng này.

Chế độ ăn giàu chất xơ làm giảm nguy cơ táo bón. Ảnh: Maginific.

Trong thai kỳ, nhiều phụ nữ gặp tình trạng táo bón do nhu động ruột hoạt động chậm hơn dưới tác động của hormone thai kỳ. Chế độ ăn giàu chất xơ cùng với việc bổ sung đủ nước có thể giúp làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột và giảm khó chịu.

Táo

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), táo là loại trái cây giàu chất xơ, đặc biệt là pectin - một dạng chất xơ hòa tan giúp hút nước, làm mềm phân và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, táo còn chứa nhiều nước và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Mẹ bầu có thể ăn táo tươi, cắt lát ăn kèm sữa chua hoặc thêm vào yến mạch để tăng lượng chất xơ trong khẩu phần hàng ngày.

Lê

Lê là một trong những loại trái cây được các chuyên gia khuyến khích cho người bị táo bón. Không chỉ giàu chất xơ, lê còn chứa sorbitol - loại đường tự nhiên có khả năng kéo nước vào ruột, giúp phân mềm hơn và dễ đào thải. Để tận dụng tối đa lượng chất xơ, mẹ bầu nên ăn cả vỏ sau khi rửa sạch.

Các loại đậu

Đậu đen, đậu đỏ, đậu gà, đậu Hà Lan hay đậu lăng đều là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm này còn giàu protein thực vật, folate và nhiều khoáng chất cần thiết cho thai kỳ. Việc bổ sung các loại đậu vào bữa ăn giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, mẹ bầu nên tăng lượng đậu từ từ để hạn chế đầy hơi.

Ngũ cốc nguyên hạt

Theo Mayo Clinic, yến mạch, bánh mì nguyên cám, gạo lứt hay các loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ hơn đáng kể so với ngũ cốc tinh chế. Chất xơ không chỉ giúp phân mềm và dễ đào thải mà còn tạo cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát cân nặng trong thai kỳ. Khi tăng lượng chất xơ, mẹ bầu cũng cần uống đủ nước để tránh khiến tình trạng táo bón nặng hơn.

Rau xanh

Các loại rau như cải bó xôi, bông cải xanh, cải xoăn, rau dền hay rau mồng tơi đều cung cấp lượng chất xơ đáng kể, đồng thời bổ sung folate, vitamin C và nhiều vi chất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Mẹ bầu nên ăn đa dạng các loại rau mỗi ngày thay vì chỉ tập trung vào một loại để vừa cải thiện tiêu hóa vừa bảo đảm cân bằng dinh dưỡng.

Kiwi

Kiwi không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa nhiều chất xơ và enzyme actinidin, có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột. Một số nghiên cứu cho thấy ăn kiwi thường xuyên có thể giúp tăng số lần đi tiêu và giảm cảm giác khó chịu ở người bị táo bón.

Nước lọc

Bên cạnh việc tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, mẹ bầu cũng cần bảo đảm uống đủ nước mỗi ngày. Chất xơ hoạt động bằng cách hấp thu nước trong lòng ruột, giúp tăng thể tích và làm mềm phân, từ đó kích thích nhu động ruột và hỗ trợ quá trình đào thải. Nếu lượng nước nạp vào không đủ, chất xơ có thể phát huy hiệu quả kém, khiến phân trở nên khô cứng và tình trạng táo bón kéo dài hoặc nặng hơn.