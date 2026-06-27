Những loại cá giàu protein và omega-3, dễ mua ngoài chợ Việt

Cá rô phi, cá ngừ hay cá hồi đều là những nguồn protein chất lượng cao, góp phần hỗ trợ trẻ phát triển cơ bắp, xương và tăng cường miễn dịch.

Cá là nguồn cung cấp protein chất lượng cao. Ảnh: Maginific.

Protein là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Không chỉ giúp xây dựng cơ bắp, xương và các cơ quan, protein còn tham gia tạo enzyme, hormone và kháng thể, góp phần tăng cường miễn dịch và hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh.

Trong các nguồn protein, cá được đánh giá là lựa chọn chất lượng cao vì chứa đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Cá rô

Theo Verywell Health, cá rô là một trong những loại cá có hàm lượng protein cao. Một khẩu phần khoảng 85 g cung cấp 22,3 g protein. Nguồn protein chất lượng cao này giúp trẻ no lâu hơn, đồng thời cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể phát triển và duy trì các mô khỏe mạnh.

Ngoài protein, cá rô phi còn là nguồn cung cấp phốt pho, khoáng chất giúp duy trì xương và răng chắc khỏe. Loại cá này cũng chứa selen, vi chất góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch và nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể.

Cá ngừ

Theo Health, mỗi khẩu phần khoảng 85 g cá ngừ đóng hộp loại nhẹ cung cấp khoảng 21,7 g protein. Protein trong cá ngừ còn tham gia vào quá trình tạo enzyme và hormone, giúp cơ thể trẻ chuyển hóa dinh dưỡng và duy trì các hoạt động sống bình thường.

Ngoài ra, cá ngừ còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B12, folate, sắt, kali, phốt pho và selen. Hàm lượng omega-3 dồi dào trong loại cá này cũng góp phần hỗ trợ sự phát triển não bộ và duy trì sức khỏe tim mạch.

Cá hồi

Một khẩu phần khoảng 85 g cá hồi cung cấp 17-19 g protein. Protein từ cá hồi giúp cơ thể trẻ duy trì và tái tạo các mô trong quá trình lớn lên, đặc biệt khi nhu cầu dinh dưỡng tăng cao.

Điểm nổi bật của cá hồi là rất giàu DHA và EPA - hai axit béo omega-3 quan trọng đối với sự phát triển não bộ, thị giác và hệ thần kinh. Đây cũng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên giàu vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi và giúp xương chắc khỏe.

Cá hồng

Theo Healthshots, một khẩu phần khoảng 85 g cá hồng cung cấp 17,4 g protein. Bổ sung đủ protein giúp trẻ duy trì hoạt động thể chất và đáp ứng nhu cầu phát triển của cơ thể theo từng giai đoạn.

Cá hồng cũng chứa các axit béo không bão hòa đa có lợi cho tim mạch. Tuy nhiên, loại cá này không thuộc nhóm có hàm lượng thủy ngân thấp nhất, vì vậy nên ăn với lượng vừa phải và kết hợp đa dạng các loại cá khác.

Cá mú

Cá mú cung cấp khoảng 16,5 g protein trong mỗi khẩu phần 85 g. Đây là nguồn protein dễ hấp thu, phù hợp với trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Loại cá này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất béo có lợi.

Một số nghiên cứu cho thấy cá mú có thể góp phần cải thiện khả năng sử dụng insulin của cơ thể. Tuy nhiên, cá mú có hàm lượng thủy ngân cao hơn một số loại cá khác nên không nên ăn quá thường xuyên.