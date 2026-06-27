Hai loại túi ngực trên cùng một cơ thể và sự khác biệt sau 14 năm

Một ca phẫu thuật tháo túi ngực hiếm gặp ghi nhận hai loại túi có bề mặt khác nhau cùng tồn tại trên một cơ thể hơn 14 năm, mang đến góc nhìn thực tế về phản ứng của mô ngực.

Trong quá trình phẫu thuật tháo bỏ túi ngực cũ, ê-kíp của ThS.BS Hồ Cao Vũ phát hiện khách hàng được đặt hai loại túi hoàn toàn khác nhau ở hai bên ngực. Trường hợp hiếm gặp này trở thành cơ sở tham chiếu trực quan để quan sát cách từng loại bề mặt túi tác động đến mô xung quanh theo thời gian.

Túi ngực nhám và túi ngực trơn - những thay đổi trong quan điểm y khoa

Trong hơn 10 năm (giai đoạn 2006-2018), túi nhám sử dụng công nghệ nhám đúc Biocell đã bùng nổ và trở thành ưu tiên tại thị trường thẩm mỹ toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Thời điểm đó, các bác sĩ thẩm mỹ ưa chuộng loại túi này vì tính chất “nhám đúc bám dính”, giúp cố định túi, không bị chạy khoang hay xô lệch khi vận động mạnh, tạo “form ngực” ổn định.

Các quan sát từ ca lâm sàng góp phần bổ sung góc nhìn về tính tương thích lâu dài của từng loại túi ngực.

Tuy nhiên, sự thật y khoa đã đảo chiều. Tháng 7/2019, sau nhiều nghiên cứu lâm sàng dài hạn, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ - FDA và các tổ chức y tế thế giới phát hiện ra bề mặt nhám đại thể (thô ráp) của Biocell Allergan là nguyên nhân cao gây kích ứng liên tục các tế bào miễn dịch quanh khoang ngực.

Sự viêm nhiễm mạn tính này dẫn đến một loại ung thư hạch bạch huyết hiếm gặp gọi là BIA-ALCL (ung thư lympho tế bào lớn anaplastic liên quan đến túi ngực). Chính vì nguy cơ này, vào ngày 24/7/2019, công ty Allergan đã chính thức thông báo thu hồi toàn bộ túi nhám Biocell trên phạm vi toàn cầu và ngừng sản xuất vĩnh viễn dòng túi này.

Hiện nay, vẫn còn nhiều khách hàng tại Việt Nam cũng như kiều bào đã thực hiện nâng ngực trong giai đoạn 2006-2018 đang sở hữu dòng túi nhám Biocell này trong cơ thể. Trước thực trạng trên, ThS.BS Hồ Cao Vũ khuyến khích các khách hàng đã từng đặt các dòng túi có bản chất nhám đại thể, độ bám dính cao thế hệ cũ (như Allergan/McGhan, Eurosilicone, Polytech...) nên chủ động theo dõi và tham vấn bác sĩ chuyên khoa khi cần thiết.

Hiện nay, nhiều tư vấn viên thẩm mỹ đang hướng dẫn khách hàng né tránh các dòng túi ngực gel trơn mềm mại với lý do gel càng mềm thì càng dễ gây co thắt bao xơ. Tuy nhiên, ThS.BS Hồ Cao Vũ cho rằng nhận định này thiếu cập nhật kiến thức y khoa hiện đại.

Tháo túi ngực nhám vỡ sau 8 năm nâng ngực.

Theo đó, túi trơn chỉ kích thích cơ thể tạo ra một lớp màng bao xơ sinh lý rất mỏng, mềm mại và láng mịn bọc quanh túi. Nguyên nhân gây ra co thắt bao xơ không đến từ túi ngực mà đến từ kỹ thuật của phẫu thuật viên và rất hiếm từ cơ địa.

Với bề mặt thô ráp, túi nhám mới là tác nhân liên tục cọ xát vào mô ngực, kích thích phản ứng viêm mạn tính kéo dài. Sau một thời gian dài (trên 10 năm), phản ứng viêm này khiến lớp bao xơ dày lên, cứng và co rút, dẫn đến biến chứng co thắt bao xơ.

Ca lâm sàng ghi nhận sự khác biệt giữa hai loại túi ngực

Đây là một trường hợp lâm sàng hiếm gặp và hy hữu của một khách hàng Việt kiều thực hiện phẫu thuật tháo túi ngực. Chị Lan Thanh cho biết mình từng nâng ngực vào tháng 11/2011 và đinh ninh bản thân đặt đồng nhất túi ngực gel trơn (theo thông tin ghi trên thẻ bảo hành).

Tuy nhiên, khi ThS.BS Hồ Cao Vũ tiến hành bóc tách và tháo bỏ túi ngực cũ, ê-kíp nhận thấy khách hàng đã bị đặt hai loại túi hoàn toàn khác nhau từ hai thương hiệu, trong đó bên trái là túi nhám và bên phải là túi gel trơn.

Hình ảnh túi nhám và túi trơn trên cùng một cơ địa mang đến góc nhìn trực quan về phản ứng của mô ngực theo thời gian.

Chính sự việc đặt hai loại túi trên cùng một cơ thể hơn 14 năm qua đã mang lại một bằng chứng y khoa trực quan về cách cơ thể phản ứng với từng bề mặt túi ngực trên cùng một cơ địa.

Pocket bên trái túi nhám cho thấy pocket rất dày, xuất hiện nhiều nếp gấp, nhăn nhúm và bề mặt sần sùi, thô ráp. Lý do là vì công nghệ nhám đại thể (macro-texture) của Allergan kích thích mô cơ thể mọc bám chặt vào vỏ túi, gây phản ứng viêm mạn tính kéo dài. Cơ thể phản ứng bằng cách liên tục tăng sinh collagen và các mô liên kết để “bao vây” vật thể lạ này chặt hơn. Hậu quả là lớp pocket bị dày lên, cứng lại (gây bó cứng ngực, nhiều nơi lộ nếp gấp của túi ngực trên lâm sàng) và lớp vỏ túi đã bị lão hóa, ngả sang màu vàng sau 14 năm.

Pocket bên phải túi trơn trái ngược hoàn toàn, túi trơn có bề mặt vỏ nhẵn bóng. Sau 14 năm, sự cọ xát nhẹ nhàng, liên tục của bề mặt trơn láng vào vách khoang giống như một quá trình “đánh bóng” tự nhiên. Vì không có hiện tượng bám dính và ít bị viêm kích ứng, pocket túi trơn thường giữ được độ mềm mại, không bị co rút tạo nếp gấp. Cơ thể chỉ tạo ra một lớp pocket sinh lý rất mỏng, láng mịn và khối gel/vỏ túi ngực bên trong vẫn còn giữ được độ nguyên vẹn, không bị lão hóa.

Từ thực tế lâm sàng sau gần 2.000 ca phẫu thuật tháo bỏ các loại túi ngực, ThS.BS Hồ Cao Vũ đã ghi nhận hàng loạt biến chứng diễn tiến âm thầm bên trong khoang đặt túi (pocket) của khách hàng. Đặc biệt đối với túi ngực nhám, các bất thường xuất hiện với tần suất cao bao gồm: Khoang chứa dịch nhầy, hình thành u nhú, niêm mạc viêm đỏ, chảy máu rỉ rả trong khoang, bao xơ đôi (double capsule), co thắt bao xơ nặng độ 3-4, hay thậm chí là bao xơ vôi hóa cứng như đá.

Vì thế, ThS.BS Hồ Cao Vũ khuyến khích các khách hàng từng đặt các dòng túi có bản chất nhám đại thể, độ bám dính cao thế hệ cũ nên chủ động theo dõi và tham vấn bác sĩ chuyên khoa khi cần thiết.