Phần thịt heo mỗi con chỉ vài trăm gram, làm món gì cũng là cực phẩm

Má heo là phần thịt hiếm, mỗi con chỉ có khoảng 200-300 g. Nhờ xen kẽ nạc và mỡ, phần thịt này mềm, ngọt, rất giàu dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ngon.

Khi nhắc đến những phần thịt ngon của con heo, nhiều người thường nghĩ đến ba chỉ, nạc vai hay sườn non. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thịt má heo, hay còn gọi là thịt má đào, thịt má lợn, lại là phần thịt được nhiều đầu bếp và người sành ăn đánh giá cao bởi độ mềm, ngọt và hương vị đặc trưng.

Đây là phần thịt nằm ở hai bên má của đầu heo. Do mỗi con chỉ có hai miếng má với tổng khối lượng khoảng 200-300 g, nguồn cung khá hạn chế. Chính vì vậy, tại nhiều chợ hoặc cửa hàng chuyên bán thịt, phần thịt này thường được khách quen đặt mua từ sớm.

Khác với thịt thăn có tỷ lệ nạc cao hay ba chỉ nhiều mỡ, thịt má đào có cấu trúc xen kẽ giữa nạc, mỡ và các mô liên kết. Khi chế biến đúng cách, thịt giữ được độ mềm mọng, không bị khô, đồng thời tạo cảm giác dai nhẹ rất đặc trưng.

Nguồn dinh dưỡng dồi dào

Thịt má heo là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp cơ thể duy trì khối cơ, sửa chữa mô và phục hồi sau hoạt động thể lực.

Thịt má heo, hay còn gọi là thịt má đào, rất hiếm, với tổng khối lượng khoảng 200-300 g mỗi con heo. Ảnh: Baidu.

Ngoài protein, phần thịt này còn chứa nhiều vitamin B12, sắt dạng heme và kẽm. Trong đó, sắt dạng heme được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn so với sắt có nguồn gốc thực vật, góp phần hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu và giảm nguy cơ thiếu máu khi kết hợp với chế độ ăn cân đối.

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh và quá trình tạo máu, còn kẽm góp phần tăng cường miễn dịch, hỗ trợ làm lành vết thương và tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa trong cơ thể.

Một điểm cộng khác của thịt má là chứa lượng collagen cao hơn nhiều phần thịt nạc khác. Khi được hầm hoặc kho trong thời gian dài, collagen chuyển hóa thành gelatin, giúp miếng thịt trở nên mềm, dẻo và mọng nước.

Tuy nhiên, giống nhiều phần thịt đỏ khác, thịt má đào vẫn chứa chất béo và cholesterol. Vì vậy, đây không phải là thực phẩm nên ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên.

Cách chọn mua và chế biến thịt má heo

Má đào là phần thịt ngày càng được nhiều đầu bếp và người yêu ẩm thực ưa chuộng nhờ hương vị đậm đà cùng kết cấu mềm, béo đặc trưng.

Để đảm bảo chất lượng, nên chọn thịt má có màu hồng tươi, bề mặt khô ráo, có độ đàn hồi tốt và không có mùi lạ. Phần mỡ xen kẽ nên có màu trắng ngà tự nhiên, không bị vàng hoặc chảy nhớt.

Sau khi mua, nếu chưa sử dụng ngay, thịt nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong khoảng 1-2 ngày. Nếu muốn để lâu hơn, nên chia thành từng phần nhỏ rồi cấp đông để giữ chất lượng và hạn chế thất thoát dinh dưỡng.

Dưới đây là một số cách chế biến phổ biến:

- Kho nước tương: Sau khi được om lửa nhỏ cùng nước tương, gừng, hoa hồi và quế, phần collagen tan dần, giúp miếng thịt mềm gần như tan trong miệng, rất thích hợp ăn cùng cơm nóng.

- Nướng: Ướp thịt má với tỏi, tiêu, nước tương, một ít mật ong rồi nướng bằng than hoặc lò nướng. Cách chế biến này tạo nên lớp ngoài hơi xém với hương thơm khói đặc trưng, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm và mọng nếu được nướng đúng cách.

- Hầm: Thịt má đào cũng thích hợp để hầm cùng củ cải, cà rốt, khoai tây, hoặc thái lát mỏng để nhúng lẩu. Với thời gian nấu vừa đủ, thịt vẫn giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên.

Thịt má heo nướng là cách chế biến tạo nên lớp ngoài hơi xém với hương thơm khói đặc trưng, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm và mọng. Ảnh: SheSimmers.

Ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mặc dù giàu dưỡng chất, thịt má heo vẫn nên được sử dụng với lượng hợp lý.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng 100-150 g mỗi lần, kết hợp cùng nhiều rau xanh và thực phẩm giàu vitamin C như ớt chuông, cà chua, cam hoặc bưởi để hỗ trợ hấp thu sắt tốt hơn.

Nên ưu tiên các cách chế biến như luộc, hấp, hầm hoặc kho, thay vì chiên ngập dầu nhằm hạn chế lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Đối với người tập luyện thể thao, người lao động nặng hoặc người mới hồi phục sau bệnh, thịt má đào có thể là nguồn bổ sung protein và năng lượng khá tốt nếu được đưa vào thực đơn cân đối.

Đặc biệt, nhờ kết cấu thịt mềm mại, không bị khô xơ và giàu dinh dưỡng, thịt má đào là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn của mẹ bầu và trẻ nhỏ. Hàm lượng sắt và vitamin nhóm B dồi dào trong phần thịt này hỗ trợ mẹ bầu phòng ngừa thiếu máu thai kỳ, đồng thời kết cấu giòn mềm, dễ nhai nuốt rất phù hợp để chế biến các món cháo, súp bồi bổ cho bé.

Trong khi đó, người mắc mỡ máu cao, bệnh tim mạch, tăng cholesterol hoặc bệnh gout cần ăn ở mức vừa phải và nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu phải kiểm soát chế độ ăn nghiêm ngặt.