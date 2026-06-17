Phát hiện 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc trên xe tải vào TP.HCM

Trong đợt kiểm tra đêm tại Bình Chánh, lực lượng chức năng TP.HCM phát hiện 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và buộc tiêu hủy theo quy định.

Thịt heo không đảm bảo vệ sinh bị tiêu huỷ. Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM

Ngày 17/6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ của TP.HCM vừa phát hiện một lô thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ trong quá trình kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ đoàn kiểm tra, khoảng 23h30 ngày 16/6, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn thuộc xã Bình Chánh, TP.HCM (khu vực vòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh). Trong quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện xe ô tô biển số 51L-432.38 do ông M.X.C. điều khiển đang vận chuyển 250 kg thịt heo.

Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng theo quy định. Đồng thời, toàn bộ số thịt heo trên được xác định không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.

250kg thịt heo không đảm bảo vệ sinh thú y bị phát hiện. Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM.

Trước vi phạm này, Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông M.X.C. về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ 250 kg thịt heo vi phạm cũng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật nhằm ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Được biết, hoạt động kiểm tra nằm trong kế hoạch của Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ được thành lập theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12/2/2026 của UBND TP.HCM.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật.