Thống kê kỳ lạ của Bruno Fernandes

Bruno Fernandes sở hữu một thống kê kỳ lạ dù đang thống trị bảng xếp hạng kiến ​​tạo ở Premier League.

Fernandes tạo ra nhiều cơ hội trong 2 trận gần nhất nhưng không có thêm pha kiến tạo nào.

Theo Opta, tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo ra 11 cơ hội ghi bàn cho đồng đội kể từ pha dọn cỗ gần nhất. Anh tích lũy được chỉ số kiến ​​tạo kỳ vọng (xA) lên tới 1,23 trong 2 trận gặp Liverpool và Sunderland nhưng không có thêm pha kiến ​​tạo nào.

Bất chấp các đồng đội đôi khi gặp khó khăn trong khâu dứt điểm, Fernandes vẫn là "kiến ​​trúc sư" hàng đầu của giải đấu. Anh dẫn đầu giải về số cơ hội tạo ra và đứng trước hội làm nên lịch sử khi mùa 2025/26 sắp kết thúc dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Mùa này chứng kiến phong độ đỉnh cao của Fernandes với 8 bàn thắng và 19 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ thiếu đúng một đường chuyền thành bàn để san bằng kỷ lục 20 pha kiến tạo trong một mùa giải của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Khả năng phân phối bóng xuất sắc của Fernandes là yếu tố then chốt trong màn hồi sinh của MU.

"Quỷ đỏ" đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League và chắc suất tham dự Champions League mùa giải tới. Fernandes còn cơ hội nâng cao thành tích khi MU chạm trán Nottingham Forest vào ngày 17/5 và Brighton vào ngày 24/5 trước khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

