Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thống kê kỳ lạ của Bruno Fernandes

  • Thứ ba, 12/5/2026 06:53 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Bruno Fernandes sở hữu một thống kê kỳ lạ dù đang thống trị bảng xếp hạng kiến ​​tạo ở Premier League.

Fernandes tạo ra nhiều cơ hội trong 2 trận gần nhất nhưng không có thêm pha kiến tạo nào.

Theo Opta, tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo ra 11 cơ hội ghi bàn cho đồng đội kể từ pha dọn cỗ gần nhất. Anh tích lũy được chỉ số kiến ​​tạo kỳ vọng (xA) lên tới 1,23 trong 2 trận gặp Liverpool và Sunderland nhưng không có thêm pha kiến ​​tạo nào.

Bất chấp các đồng đội đôi khi gặp khó khăn trong khâu dứt điểm, Fernandes vẫn là "kiến ​​trúc sư" hàng đầu của giải đấu. Anh dẫn đầu giải về số cơ hội tạo ra và đứng trước hội làm nên lịch sử khi mùa 2025/26 sắp kết thúc dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Mùa này chứng kiến phong độ đỉnh cao của Fernandes với 8 bàn thắng và 19 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ thiếu đúng một đường chuyền thành bàn để san bằng kỷ lục 20 pha kiến tạo trong một mùa giải của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Khả năng phân phối bóng xuất sắc của Fernandes là yếu tố then chốt trong màn hồi sinh của MU.

"Quỷ đỏ" đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League và chắc suất tham dự Champions League mùa giải tới. Fernandes còn cơ hội nâng cao thành tích khi MU chạm trán Nottingham Forest vào ngày 17/5 và Brighton vào ngày 24/5 trước khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Động thái đầu tiên cho 'cuộc cách mạng' tại MU

Manchester United chuẩn bị thu về 44 triệu euro từ thương vụ Rasmus Hojlund, trong lúc đội chủ sân Old Trafford tiếp tục tìm kiếm phương án nâng cấp tuyến giữa cho hè 2026.

32:1918 hôm qua

Quyết định kỳ lạ của MU

Dù từng được đôn lên đội một dưới thời Ruben Amorim và ra sân tới 8 trận, tài năng trẻ Chido Obi bất ngờ mất hút khỏi kế hoạch của MU ở mùa giải 2025/26.

47:2846 hôm qua

De Gea sẵn sàng trở lại MU

Thủ thành David de Gea được cho là sẵn sàng giảm sâu thu nhập và chấp nhận vai trò dự bị nếu nhận được lời đề nghị từ MU cho mùa giải 2026/27.

15:27 10/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Huy Trưởng

Fernandes Fernandes

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý