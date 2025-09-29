Thời tiết 29/9: Bắc và Trung Bộ mưa như trút, nguy cơ lũ quét, sạt lở

Dự báo thời tiết ngày 29/9, hai miền Bắc và Trung mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở nhiều nơi.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 28/9, Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to; Thanh Hóa đến Đà Nẵng mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 7h đến 20h ngày 28/9 có nơi trên 160 mm như: trạm Yên Thượng (Nghệ An) 164,2 mm; trạm Hương Quang (Hà Tĩnh) 166 mm; trạm Hồ Vực Tròn (Quảng Trị) 215,2 mm; trạm Hồng Trung (TP Huế) 182,2 mm...

Cơ quan khí tượng dự báo, sau khi đổ bộ đất liền miền Trung, khoảng trưa đến chiều 29/9, bão số 10 Bualoi có thể sẽ suy yếu và tan dần chỉ còn hoàn lưu mưa sau bão.

Ngày 29 và 30/9, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 500 mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 100-250 mm, có nơi mưa rất to trên 400 mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 200 mm trong 3 giờ.

Rạng sáng đến sáng 29/9, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, ngày 29/9, Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, cục bộ mưa to trên 80 mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/9

TP. Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Trong đó, đồng bằng mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3, ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to và dông, phía Nam mưa giảm dần. Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sau gió giảm dần. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó, Đà Nẵng đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 3-4. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

