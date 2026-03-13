Thói quen kỳ lạ của Lammens

Thủ môn trẻ Senne Lammens của Manchester United gây chú ý khi tiết lộ thói quen ngâm găng tay trong bể sục trước mỗi trận đấu để tăng độ bám.

Lammens có thói quen kỳ lạ trước trận đấu.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, mỗi cầu thủ đều có những "nghi thức riêng" của bản thân trước khi bước ra sân. Với Senne Lammens, thói quen đó gắn liền với đôi găng tay thi đấu. Thủ thành người Bỉ tiết lộ anh luôn sử dụng một đôi găng tay mới cho mỗi trận đấu.

Tuy nhiên, cách chuẩn bị của Lammens không dừng ở việc thay găng. Anh dành cả tuần để làm quen với đôi găng sẽ dùng trong trận tiếp theo. "Tôi dùng đôi găng mới cho mỗi trận. Nếu thi đấu với đôi nào, tôi sẽ tập luyện với chính đôi đó suốt cả tuần cho đến ngày trước trận đấu", Lammens cho biết.

Điểm đặc biệt nằm ở bước chuẩn bị tiếp theo. Thủ môn của Manchester United tiết lộ anh thường ngâm găng tay trong bể sục trước buổi tập, bởi tin rằng cách này giúp làm mềm lớp latex còn cứng của găng mới và cải thiện khả năng bám bóng.

"Các đồng đội của tôi không thể tin nổi", Lammens cười nói, "Nhưng găng tay mới thường khá cứng và độ bám chưa tốt. Tôi thích ngâm chúng trong đó khoảng nửa tiếng". Theo Lammens, nghi thức nhỏ này tạo ra sự khác biệt rõ rệt khi bước vào ngày thi đấu, đặc biệt trong những tình huống cần phản xạ nhanh.

Thủ môn người Bỉ hiện sử dụng mẫu Real 590 Spyder. Ở Premier League, mẫu găng này nằm ở phân khúc trung bình, thấp hơn những dòng cao cấp của các thương hiệu Adidas, Puma hay Uhlsport, vốn được nhiều thủ môn hàng đầu sử dụng.

Dù vậy, với Lammens, yếu tố quan trọng nhất không nằm ở giá trị đôi găng mà là cảm giác thi đấu. Với thủ môn của Manchester United, anh tin rằng mình tìm được công thức riêng để sẵn sàng cho mỗi trận đấu.

