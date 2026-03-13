Cựu sao MU chật vật ở La Liga

Từng được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của MU, sự nghiệp của Adnan Januzaj trải qua nhiều thăng trầm sau khi rời sân Old Trafford.

Januzaj chật vật ở Sevilla.

Theo tiết lộ từ chính Januzaj, anh buộc phải giảm lương tại Sevilla để có cơ hội tiếp tục gắn bó với đội bóng này. Từ đầu mùa giải, tiền vệ người Bỉ có 13 lần ra sân và đang nỗ lực tìm lại phong độ tốt nhất.

Chia sẻ trước trận đấu giữa Sevilla và Barcelona tại La Liga hôm 12/3, Januzaj cho biết quyết định giảm lương xuất phát từ mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho đội bóng.

“Tôi muốn tiếp tục thi đấu tại đây và cống hiến hết khả năng cho Sevilla, bởi trong ba năm qua tôi chưa thực sự có nhiều cơ hội để làm điều đó”, anh nói.

Januzaj trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU và có tổng cộng 63 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”, ghi 5 bàn thắng trước khi chuyển sang Real Sociedad theo dạng chuyển nhượng chính thức vào năm 2017.

Januzaj từng là sao trẻ triển vọng tại MU.

Tại đội bóng xứ Basque, Januzaj tìm lại phong độ và có thời gian khá thành công. Trong 168 lần ra sân cho Sociedad, anh ghi được 23 bàn thắng và trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công. Màn trình diễn này giúp cầu thủ người Bỉ nhận được lời mời gia nhập Sevilla vào năm 2022.

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ tại sân Ramon Sanchez Pizjuan. Chấn thương cùng phong độ thiếu ổn định khiến Januzaj gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị trí. Anh lần lượt được đem cho mượn tại Istanbul Basaksehir và Las Palmas để tìm cơ hội thi đấu.

Sau khi trở lại Sevilla, Januzaj phải chấp nhận giảm lương nếu không muốn bị chấm dứt hợp đồng. Cầu thủ 31 tuổi cũng thừa nhận bản thân phải đối mặt với nhiều áp lực từ dư luận trong giai đoạn khó khăn.

“Nếu cứ lắng nghe mọi ý kiến bên ngoài, có lẽ tôi đã bỏ bóng đá từ lâu. Điều quan trọng là phải mạnh mẽ về mặt tinh thần”, Januzaj chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, mục tiêu lớn nhất của Januzaj cùng Sevilla là cải thiện phong độ, tránh viễn cảnh rớt hạng vào cuối mùa.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.