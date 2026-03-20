Thói quen khó bỏ nhiều năm khiến người đàn ông ngưng tim

Liên tiếp các ca nhồi máu cơ tim nguy kịch, thậm chí ngừng tim, rung thất đã được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời, mỗi phút chậm trễ đều có thể phải trả giá bằng tính mạng.

Ca nhồi máu cơ tim nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Ông N.V.S (61 tuổi, ngụ phường Thuận An, TP.HCM) nhập viện sau 30 phút xuất hiện cơn đau ngực dữ dội lan lên vai trái, kèm khó thở và vã mồ hôi. Bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp hay đái tháo đường, nhưng hút thuốc lá nhiều (khoảng 40 gói/năm).

Tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm kèm tụt huyết áp, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ nhất, biến chứng rung thất (Killip IV). Sau khi được sốc điện, dùng 2 thuốc vận mạch và hồi sức ban đầu, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và chuyển bệnh nhân đến ngay Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để tiếp tục điều trị.

Tại đây, ê-kíp can thiệp mạch vành đã túc trực sẵn sàng, nhanh chóng tái thông hoàn toàn động mạch "thủ phạm". Dù trong quá trình can thiệp xuất hiện tụt huyết áp, nôn ói và rối loạn nhịp thất, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục và ổn định xuất viện sau một tuần điều trị.

Một trường hợp khác, ông N.H.M. (54 tuổi) nhập viện ngày 12/3 trong tình trạng đau ngực dữ dội và nhanh chóng rơi vào rung thất, ngừng tim. Sau 10 phút cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện và đặt nội khí quản, tim bệnh nhân đập trở lại.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Ảnh: BVCC.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh nhân vẫn hôn mê, phải thở máy. Chỉ trong khoảng 30 phút, các bác sĩ đã chụp mạch vành, xác định tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước và đặt stent tái thông thành công. Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, cai máy thở và phục hồi tốt sau 7 ngày điều trị.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, trong đó mỗi phút trôi qua đều khiến cơ tim bị hoại tử không thể hồi phục.

“Các biến chứng như sốc tim, rung thất hay ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc cấp cứu kịp thời trong thời gian sớm nhất là yếu tố quyết định sự sống còn”, bác sĩ Lạc nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, việc tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” phụ thuộc lớn vào sự phối hợp giữa các cơ sở y tế. Chẩn đoán sớm, xử trí ban đầu đúng hướng, chuyển viện nhanh và kích hoạt ngay hệ thống can thiệp chuyên sâu giúp rút ngắn thời gian tái thông mạch vành.

Bác sĩ Lạc khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi. Khi xuất hiện triệu chứng, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất thay vì tự ý dùng thuốc hoặc chờ đợi. Sau can thiệp, người bệnh vẫn cần được theo dõi chặt chẽ để phòng ngừa các biến chứng như rối loạn nhịp tim hay suy tim.