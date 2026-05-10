Thời gian làm thủ tục hành chính tại TP.HCM sẽ giảm một nửa

TP.HCM đặt mục tiêu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, số hóa 100% hồ sơ và nâng tỷ lệ hài lòng của người dân lên trên 96%.

Các cơ quan, đơn vị tại TP.HCM phải thực hiện xin lỗi người dân nếu để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo chỉ thị số 45 vừa được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ký ban hành, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị, địa phương cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp ngay trong năm nay.

Theo chỉ đạo, toàn bộ thủ tục hành chính phải được công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận và giải quyết. Thành phố yêu cầu 100% thủ tục hành chính được công bố đầy đủ, đúng hạn; đồng thời toàn bộ hồ sơ phải được theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ ngành và của TP.HCM, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

UBND TP.HCM giao các sở ngành rà soát toàn bộ danh mục thủ tục liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý để đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Thành phố đặt mục tiêu giảm 50% thời gian xử lý thủ tục và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024, đồng thời cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh không cần thiết theo tinh thần Nghị quyết 66 của Chính phủ trước ngày 1/6.

TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết hồ sơ nhằm đảm bảo tỷ lệ đúng hạn đạt từ 98% trở lên ở từng lĩnh vực. Riêng lĩnh vực xử lý đơn thư, khiếu nại và tố cáo phải đạt tối thiểu 95%.

"Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện xin lỗi người dân nếu để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn", chỉ thị của UBND TP.HCM nêu rõ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu số hóa đầy đủ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính với tỷ lệ 100%. Thành phố yêu cầu thay thế giấy tờ trong hồ sơ bằng dữ liệu điện tử được khai thác từ cơ sở dữ liệu dùng chung. Các cơ quan không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại bản sao giấy tờ nếu thông tin đã được số hóa và có thể truy xuất trên hệ thống.

Song song đó, TP.HCM đặt mục tiêu hướng dẫn người dân và doanh nghiệp khai thác, tái sử dụng thông tin số hóa với tỷ lệ đạt 55%.

Trong công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm 100% ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. TP.HCM đồng thời đặt mục tiêu nâng mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính lên trên 96%. Riêng các lĩnh vực thường phát sinh nhiều vướng mắc như đất đai, xây dựng và đầu tư phải đạt tỷ lệ hài lòng trên 92%.

Để đáp ứng yêu cầu cải cách mới, thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp xử lý hồ sơ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hạ tầng công nghệ và nhân lực phục vụ vận hành hệ thống hành chính điện tử.

Theo phân công, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ chủ trì theo dõi việc công bố, công khai thủ tục hành chính; giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị và tổng hợp báo cáo cho UBND TP.HCM. Đơn vị này cũng được giao phối hợp rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tham mưu quy trình nội bộ giải quyết hồ sơ.

Trong khi đó, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM sẽ phối hợp với các bộ ngành và Trung tâm Dữ liệu quốc gia để triển khai, vận hành hệ thống tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử; đồng thời tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng điều phối.

Các sở ngành, UBND phường, xã và đặc khu được yêu cầu chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xử lý kịp thời phản ánh của người dân và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài nội dung cải cách hành chính, UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá và sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tiếp tục phân công, điều động cán bộ về cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, đồng thời xác định năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc sắp xếp khu phố, ấp và tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương trước ngày 20/5.