Thời gian đen tối của Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng chia sẻ về quãng thời gian rơi vào trầm cảm sau đổ vỡ tình cảm và sự ra đi của cha. Cô thừa nhận từng mất kiểm soát hành vi và sống như đang tự "hành xác".

Theo HK01, diễn viên Hong Kong Lý Nhược Đồng - nổi tiếng với danh xưng “Tiểu Long Nữ đẹp nhất” - mới đây đăng video và bài viết dài chia sẻ về giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng của bản thân.

Theo lời kể, năm 2008 cô kết thúc quan hệ tình cảm kéo dài 10 năm với doanh nhân Quách Ứng Tuyền vì anh không muốn kết hôn. Một năm sau, cha của nữ diễn viên qua đời, khiến tình trạng tinh thần của cô trở nên tồi tệ. “Khi cha tôi mất, có một thời gian tôi rất áy náy, cứ đổ trách nhiệm lên bản thân. Nhưng nghĩ lại, đó không phải điều cha tôi muốn thấy”, cô nói và bật khóc.

Lý Nhược Đồng thừa nhận thời điểm ấy, bản thân sống như đang tự hành xác. Ngoài ăn, uống, ngủ để duy trì sự sống, ngay cả việc thở cũng giống như là "bị ép buộc để tồn tại".

Lý Nhược Đồng trong video chia sẻ về bệnh trầm cảm. Ảnh: Xiaohongshu.

“Một tuần không ra khỏi nhà là chuyện bình thường. Ở nhà không đánh răng, không tắm, không chải tóc. Tôi không cảm thấy như vậy là bẩn. Tôi từng ăn một lèo hai chiếc bánh bông lan cuộn bơ, hơn 900 gram. Không phải vì ngon, mà chỉ là vô thức nhét từng miếng vào miệng. Cho đến khi dạ dày phản kháng, tôi lại vô thức nôn hết ra, rồi ngồi trước bồn cầu mà khóc”, Lý Nhược Đồng kể.

Ngoài ra, cô cũng tiết lộ từng nhiều lần đứng nhìn xuống từ ban công tầng 27, cầm dao cắt trái cây và tự lẩm bẩm một mình, hoặc lái xe đến nghĩa trang lúc nửa đêm để ngồi lặng. Những biểu hiện này diễn ra trong âm thầm, ngay cả gia đình cũng không biết.

Theo chia sẻ, cô đã tìm đến bác sĩ và thử nhiều loại thuốc theo chỉ định. Bác sĩ cảnh báo nếu tình trạng kéo dài quá hai tháng, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Cũng trong giai đoạn đó, cuộc gặp tình cờ với Châu Nhuận Phát trên máy bay đã trở thành dấu mốc quan trọng. Nam diễn viên khuyên cô không nên dừng lại mọi hoạt động, hãy tìm thứ mình yêu thích để theo đuổi. Lời nhắc này giúp cô lấy lại tinh thần.

Lý Nhược Đồng cho biết cô dần hồi phục nhờ tập luyện, nấu ăn và mở lòng với gia đình qua những hoạt động đơn giản như leo núi hay uống trà cùng người thân. Đến hiện tại, cô chọn cách chia sẻ công khai câu chuyện để khích lệ những người đang gặp vấn đề cảm xúc, đồng thời nhắc nhở họ tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

“Tôi cũng từng bước đi qua bóng tối. Chỉ mong câu chuyện của mình giúp ai đó không bỏ cuộc”, nữ diễn viên nhấn mạnh.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966 tại Hong Kong (Trung Quốc), từng làm tiếp viên hàng không trước khi chuyển hướng vào showbiz. Cô là nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm như Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Dương môn nữ tướng, Đại nội mật thám 008. Trong đó, vai Tiểu Long Nữ trong bản phim Thần điêu đại hiệp năm 1995 giúp Lý Nhược Đồng trở thành “cô cô đẹp nhất” trong lòng đông đảo khán giả.