Phim của Kim Kardashian bị chê 'thảm họa toàn diện'

Bộ phim "All’s Fair" do Kim Kardashian đóng chính nhận điểm 0% trên Rotten Tomatoes. Dù dẫn đầu lượt xem trực tuyến, tác phẩm vẫn bị giới phê bình chê thảm họa.

All’s Fair, bộ phim truyền hình mới do Kim Kardashian đóng chính, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi nhận điểm 0% trên Rotten Tomatoes (hệ thống tổng hợp ý kiến phê bình quốc tế).

Ra mắt trên nền tảng Hulu và Disney+, All’s Fair thuộc thể loại chính kịch pháp lý, kể về nhóm nữ luật sư rời bỏ công ty cũ để thành lập văn phòng riêng chuyên xử lý các vụ ly hôn của giới thượng lưu. Trong phim, Kim Kardashian vào vai Allura Grant, một nữ luật sư quyền lực.

Theo Daily Mail, dù được quảng bá rầm rộ với kỳ vọng trở thành “bom tấn nữ quyền” của năm, All’s Fair nhanh chóng nhận phản ứng dữ dội từ giới phê bình.

The Times gọi đây là “bộ phim truyền hình tệ nhất từng được sản xuất”, trong khi USA Today đánh giá là “TV show tồi tệ nhất của năm”. The Guardian cho rằng bộ phim “tệ đến mức khó tin, rối rắm và vô nghĩa”, còn The Hollywood Reporter chê diễn xuất của Kim Kardashian “đơ cứng, vô cảm và thiếu hoàn toàn sự chân thực”.

Tạo hình của Kim Kardashian trong All’s Fair. Ảnh: Hulu.

Một số tờ báo khác cũng dành lời phê bình gay gắt cho ê-kíp sản xuất. The Telegraph chấm một sao và mô tả đạo diễn Ryan Murphy là “giáo chủ của dòng truyền hình kệch cỡm”, còn India Today nhận xét bộ phim “giống một sàn diễn hàng hiệu hơn là tác phẩm về pháp lý nghiêm túc”.

Trước những ý kiến trái chiều, đạo diễn Anthony Hemingway - người tham gia sản xuất và đạo diễn bốn tập phim - đã lên tiếng bảo vệ dự án. “Bạn không thể làm hài lòng tất cả. Sẽ có những lời chê, nhưng cũng có hàng triệu người yêu thích nó. Có thể bộ phim này không dành cho bạn, và điều đó cũng không sao. Riêng tôi, tôi rất thích nó. Không phải mọi thứ đều dành cho mọi người”, ông nói với The Hollywood Reporter.

Bất chấp sự chê bai từ giới phê bình, All’s Fair vẫn đứng đầu bảng xếp hạng xem trực tuyến ở Mỹ trong tuần đầu ra mắt. Một bộ phận khán giả cho rằng bộ phim “sến nhưng giải trí”, “lố bịch nhưng vui”, đồng thời dành nhiều lời khen cho phong cách thời trang của tác phẩm.

Tuy vậy, phần lớn người xem vẫn bày tỏ thất vọng trước khả năng diễn xuất của Kim Kardashian, cho rằng cô đơn điệu và gượng gạo.