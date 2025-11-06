Huy Tuấn nhắc vụ Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương nói 'hoàn hảo chỉ có AI'

Tùng Dương ra mắt album "The Voice - Timeless (Vĩnh cửu)" dưới định dạng đĩa than. Anh cũng chia sẻ một số quan điểm về âm nhạc và quá trình làm mới bản thân.

Chiều 5/11, Tùng Dương có buổi ra mắt album The Voice - Timeless (Vĩnh cửu) dưới định dạng đĩa than (vinyl). Sản phẩm gồm những ca khúc quen thuộc của âm nhạc Việt Nam, được chọn lọc và thực hiện trong nhiều tháng.

Trong phần giao lưu khách mời, nhạc sĩ Huy Tuấn có nhắc đến sự cố hát lệch tone của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên sân khấu gần đây.

"Trong thời đại digital và AI hiện nay, từ chiếc đĩa than của Tùng Dương đến 'tai nạn nghề nghiệp' của Hồ Ngọc Hà đều cho thấy một điều: đó mới là âm nhạc nguyên thủy. Giữa thời đại mà cảm xúc thật dần mai một, khi người nghe đã quá quen với những sản phẩm số, chúng ta lại càng khao khát hơn những âm thanh trong trẻo và tự nhiên như thế", ông nói.

Sau đó, Tùng Dương cho rằng việc một ca sĩ đôi lúc hát phô hay mất cao độ là điều bình thường trong biểu diễn trực tiếp; và đôi khi những sai sót nhỏ đó lại cho thấy sự thật và cảm xúc của người hát.

“Tôi nghĩ đôi khi hát phô, hát oét mới là con người, còn hoàn hảo quá thì đã là AI rồi”, nam ca sĩ chia sẻ.

Tùng Dương và nhạc sĩ Hồng Kiên tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Trước những ý kiến cho rằng phong cách âm nhạc và cách hát của anh đã có nhiều thay đổi, Tùng Dương cho biết đó là kết quả của quá trình tự nhìn nhận và điều chỉnh.

“Tôi không còn trẻ để trở thành ‘anh trai’, nhan sắc thuộc hàng trung bình, yếu, nên chưa bao giờ ngừng nỗ lực trong nghề”, Tùng Dương nói.

Album The Voice - Timeless (Vĩnh cửu) gồm 8 ca khúc quen thuộc: Một mình (Lam Phương), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Ngậm ngùi (Phạm Duy - Huy Cận), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) và Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy - Minh Đức Hoài Trinh).

Sau giai đoạn thực hiện các album mang tính thể nghiệm như Human hay Multiverse, Tùng Dương quay lại với mạch âm nhạc gần gũi, ít yếu tố thử nghiệm hơn.

Các bản phối do nhạc sĩ Hồng Kiên phụ trách, sử dụng chất liệu hòa âm cổ điển pha jazz và soul, với mục tiêu tạo sự đa dạng về màu sắc trong cùng một chủ đề.

Nhạc sĩ Hồng Kiên nhận xét giọng hát của Tùng Dương hiện đạt độ ổn định và chín chắn, giúp anh thể hiện được nhiều trạng thái âm nhạc khác nhau. Quá trình sản xuất được mô tả là kỹ lưỡng từ khâu chọn bài, phối khí đến thu âm.