Huy Tuấn nhắc vụ Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương nói 'hoàn hảo chỉ có AI'

  • Thứ năm, 6/11/2025 11:49 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Tùng Dương ra mắt album "The Voice - Timeless (Vĩnh cửu)" dưới định dạng đĩa than. Anh cũng chia sẻ một số quan điểm về âm nhạc và quá trình làm mới bản thân.

Chiều 5/11, Tùng Dương có buổi ra mắt album The Voice - Timeless (Vĩnh cửu) dưới định dạng đĩa than (vinyl). Sản phẩm gồm những ca khúc quen thuộc của âm nhạc Việt Nam, được chọn lọc và thực hiện trong nhiều tháng.

Trong phần giao lưu khách mời, nhạc sĩ Huy Tuấn có nhắc đến sự cố hát lệch tone của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên sân khấu gần đây.

"Trong thời đại digital và AI hiện nay, từ chiếc đĩa than của Tùng Dương đến 'tai nạn nghề nghiệp' của Hồ Ngọc Hà đều cho thấy một điều: đó mới là âm nhạc nguyên thủy. Giữa thời đại mà cảm xúc thật dần mai một, khi người nghe đã quá quen với những sản phẩm số, chúng ta lại càng khao khát hơn những âm thanh trong trẻo và tự nhiên như thế", ông nói.

Sau đó, Tùng Dương cho rằng việc một ca sĩ đôi lúc hát phô hay mất cao độ là điều bình thường trong biểu diễn trực tiếp; và đôi khi những sai sót nhỏ đó lại cho thấy sự thật và cảm xúc của người hát.

“Tôi nghĩ đôi khi hát phô, hát oét mới là con người, còn hoàn hảo quá thì đã là AI rồi”, nam ca sĩ chia sẻ.

Tung Duong anh 1

Tùng Dương và nhạc sĩ Hồng Kiên tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Trước những ý kiến cho rằng phong cách âm nhạc và cách hát của anh đã có nhiều thay đổi, Tùng Dương cho biết đó là kết quả của quá trình tự nhìn nhận và điều chỉnh.

“Tôi không còn trẻ để trở thành ‘anh trai’, nhan sắc thuộc hàng trung bình, yếu, nên chưa bao giờ ngừng nỗ lực trong nghề”, Tùng Dương nói.

Album The Voice - Timeless (Vĩnh cửu) gồm 8 ca khúc quen thuộc: Một mình (Lam Phương), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Ngậm ngùi (Phạm Duy - Huy Cận), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) và Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy - Minh Đức Hoài Trinh).

Sau giai đoạn thực hiện các album mang tính thể nghiệm như Human hay Multiverse, Tùng Dương quay lại với mạch âm nhạc gần gũi, ít yếu tố thử nghiệm hơn.

Các bản phối do nhạc sĩ Hồng Kiên phụ trách, sử dụng chất liệu hòa âm cổ điển pha jazz và soul, với mục tiêu tạo sự đa dạng về màu sắc trong cùng một chủ đề.

Nhạc sĩ Hồng Kiên nhận xét giọng hát của Tùng Dương hiện đạt độ ổn định và chín chắn, giúp anh thể hiện được nhiều trạng thái âm nhạc khác nhau. Quá trình sản xuất được mô tả là kỹ lưỡng từ khâu chọn bài, phối khí đến thu âm.


Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Minh An

Tùng Dương Hồ Ngọc Hà Tùng Dương Trịnh Công Sơn Album Hồ Ngọc Hà âm nhạc

  • Hồ Ngọc Hà

    Hồ Ngọc Hà

    Hồ Ngọc Hà, còn được biết đến với cái tên Hà Hồ, là ca sĩ có xuất thân là một người mẫu, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát bằng album đầu tay "24 giờ 7 ngày" (2004). Tên tuổi Hồ Ngọc Hà được nhiều khán giả chú ý đến qua ca khúc "Xin hãy thứ tha" giúp cô có cơ hội tham gia Asia Song Festival tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ từng được 9 đề cử và giành được 2 giải Cống Hiến cùng vô số giải thưởng khác như Mai Vàng, HTV Award, Làn Sóng Xanh, Album Vàng.

    Bạn có biết: Ngoài ca hát, Hà Hồ từng tham gia diễn xuất trong 3 bộ phim truyền hình: Hoa cỏ may, 39 độ yêu và Chiến dịch trái tim bên phải.

    • Ngày sinh: 25/11/1984
    • Chiều cao: 1.73 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Và em đã yêu, Xin hãy thứ tha, Tìm lại giấc mơ, Hãy thứ tha cho em, Destiny, What is love?, Gửi người yêu cũ, Cả một trời thương nhớ,...

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Tùng Dương

    Tùng Dương

    Tùng Dương là một ca sĩ được biết đến từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004, anh đã giành chiến thắng với giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Tùng Dương theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng, trong đó có pop, jazz, dân gian đương đại, New Age, electronic, world music và cả những sáng tác nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến và tình khúc 1954-1975.

    • Ngày sinh: 18/9/1983
    • Nơi sinh: Bắc Ninh
    • Ca khúc: Ôi quê tôi, Mây, Con cò, Chiếc khăn Piêu, Mẹ tôi,...

  • Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến như Diễm xưa, Cát bụi, Hạ trắng, Một cõi đi về,.... Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly và Hồng Nhung. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ, một ca sĩ và một diễn viên không chuyên.

    • Ngày sinh: 28/2/1939
    • Ngày mất: 1/4/2001
    • Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế
    • Sáng tác: Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nối vòng tay lớn,...

Đọc tiếp

