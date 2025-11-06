Bất ngờ về Phương Oanh

Diễn xuất của Phương Oanh trong cảnh bắt ghen ở tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" đang được khán giả khen ngợi.

Trong tập mới nhất của Gió ngang khoảng trời xanh, Mỹ Anh (do Phương Oanh đảm nhận) phát hiện chồng cô là Đăng (Doãn Quốc Đam) có mối quan hệ ngoài luồng với Linh (Lan Phương). Sau đó, Mỹ Anh tìm đến Linh để chất vấn. Thay vì gào thét, khóc lóc, chửi bới, Mỹ Anh tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ. Cô nói chuyện một cách thông minh, sắc sảo và tự tin.

“Cô có thể làm thỏa mãn sự tò mò của chồng tôi, nhưng không bao giờ có thể thay thế vị trí của một người vợ trong lòng anh ấy. Đàn ông họ khôn lắm, biết đâu là bến đỗ, đâu chỉ là hái hoa bên đường. Cùng là phận đàn bà với nhau, thấy cô chật vật đi tìm một hơi ấm, tôi chỉ thấy thương hại. Phụ nữ thông minh và bản lĩnh họ chọn cách xây tổ ấm cho riêng mình, chứ không xin ở nhờ trong hạnh phúc của người khác. Người đàn ông mà cô ngưỡng mộ từ đầu đến gót chân là một tay tôi tạo nên. Cảm ơn cô đã ngưỡng mộ", Mỹ Anh nói với Linh.

Diễn xuất của Phương Oanh trong tập mới nhất của phim được đánh giá cao.

Diễn xuất của Phương Oanh trong cảnh này được khen ngợi. Qua ánh mắt, cô lột tả được sự thất vọng, đau khổ nhưng vẫn tỏ ra bản lĩnh, mạnh mẽ trước biến cố gia đình. Cảnh Mỹ Anh run rẩy ngồi trong nhà tắm sau khi phát hiện sự thật đau lòng về người chồng bấy lâu nay cô yêu thương lấy được sự đồng cảm của người xem.

Sau khi tập phim lên sóng, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Phương Oanh. Trước đó, Phương Oanh vẫn gây nghi ngại, tranh luận về diễn xuất. Vẫn có những ý kiến cho rằng nữ diễn viên diễn xuất một màu, thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, trong tập mới nhất, khán giả đã đảo chiều về diễn xuất của nữ diễn viên.

“Xem mà nín thở, diễn như không diễn”, “Phương Oanh diễn tốt quá, chạm tới trái tim khán giả”, “Đoạn trên sân thượng, Phương Oanh diễn hay xuất sắc. Tập này Phương Oanh xuất thần quá”, khán giả bình luận.

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam vào vai vợ chồng. Họ có cuộc sống gia đình hạnh phúc, thành đạt cho đến khi Linh xuất hiện. Linh cố chen vào mối quan hệ của vợ chồng Đăng và Mỹ Anh.