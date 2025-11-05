Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sao Hàn 'tệ nhất năm 2025'

  • Thứ tư, 5/11/2025 14:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kim Soo Hyun được bình chọn là “ngôi sao tệ nhất năm 2025”. Khảo sát được thực hiện với 110 người có sức ảnh hưởng ở ngành giải trí Hàn Quốc.

Mới đây, JoyNews24 vừa công bố kết quả khảo sát thường niên với sự tham gia của 110 người làm việc trong ngành giải trí Hàn Quốc. Kết quả cho thấy diễn viên Kim Soo Hyun được bình chọn là Ngôi sao tệ nhất năm 2025. Những người tham gia khảo sát gồm nhân viên các công ty quản lý, nhà sản xuất nội dung, phóng viên văn hóa - giải trí và đại diện các đài truyền hình.

“Kim Soo Hyun - ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc và từng được ca ngợi là ‘ông hoàng phim tình cảm’ - đang trải qua những ngày tồi tệ nhất kể từ khi ra mắt. Bê bối đời tư khiến hình ảnh của anh sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc, các hoạt động nghệ thuật bị ngưng trệ. Dù đang tìm cách lấy lại danh dự qua con đường pháp lý, hành trình khôi phục niềm tin của công chúng vẫn còn rất xa”, JoyNews24 mô tả về Kim Soo Hyun.

Chia sẻ vị trí đầu bảng với Kim Soo Hyun là Lee Jin Ho. Nam diễn viên hài gây thất vọng khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu hồi tháng 9, chỉ một năm sau khi thừa nhận cờ bạc trực tuyến trái phép. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi bạn gái của anh - người tố cáo hành vi lái xe say - được cho là tự tử vì áp lực tinh thần. Sau loạt bê bối, Lee Jin Ho đã rút khỏi toàn bộ chương trình truyền hình và gần như bị loại khỏi giới giải trí.

Kim Soo Hyun anh 1

Kim Soo Hyun và Lee Jin Ho được bầu chọn là Ngôi sao tệ nhất năm 2025. Ảnh: JoyNews24.

Ngoài hai cái tên đứng đầu, danh sách Ngôi sao tệ nhất năm 2025 còn có Bang Si Hyuk - chủ tịch HYBE, đang bị điều tra về hành vi trục lợi 1.900 tỷ won; Taeil, cựu thành viên nhóm NCT, bị xét xử vì hiếp dâm tập thể; cùng các nhân vật khác như Jung Woo Sung, Baek Jong Won, Min Hee Jin, Seungri và Yoon Ji On với nhiều bê bối đạo đức hoặc pháp lý.

Scandal xoay quanh Kim Soo Hyun nổ ra từ 10/3. Gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron từng công bố Kim Soo Hyun và cô đã có mối quan hệ tình cảm từ năm 2015 đến tháng 7/2021, khi cô vẫn còn học trung học. Tuy nhiên, phía Kim Soo Hyun khẳng định hai người chỉ có quan hệ tình cảm trong giai đoạn từ mùa hè 2019 đến mùa thu 2020, khi Kim Sae Ron đã là người trưởng thành.

Kim Soo Hyun khởi kiện gia đình Kim Sae Ron và GaroSero đòi 12 tỷ won (khoảng 8,8 triệu USD) vì tội phỉ báng, đồng thời tố cáo họ sử dụng tin nhắn KakaoTalk giả mạo và âm thanh AI deepfake. Ngày 9/6, Tòa án Quận Trung tâm Seoul phê chuẩn lệnh tịch thu tạm thời hai căn hộ của CEO Hoverlab GaroSero, trị giá 4 tỷ won.

Kim Soo Hyun đối mặt với áp lực tài chính và pháp lý lớn, với tổng số tiền kiện tụng từ các thương hiệu ước tính vượt 10 tỷ won (khoảng 7,3 triệu USD).

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Gia đình Beckham tiếp tục căng thẳng

David Beckham vừa được Vua Charles III phong tước Hiệp sĩ. Tuy nhiên, buổi lễ vinh danh lại gây bàn tán khi con trai cả Brooklyn Beckham vắng mặt.

3 giờ trước

Lân Nhã xin lỗi

Mới đây, Lân Nhã có buổi livestream giao lưu với khán giả. Anh lên tiếng xin lỗi, giải thích về mức giá vé concert gây tranh luận thời gian qua.

4 giờ trước

Tăng Thanh Hà kỷ niệm 13 năm ngày cưới

Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh để kỷ niệm 13 năm ngày cưới cùng chồng Louis Nguyễn. Nữ diễn viên nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả.

5 giờ trước

Minh An

Kim Soo Hyun Seungri Kim Dung Hàn Quốc giải trí bê bối

  • Seungri

    Seungri

    Seungri tên thật là Lee Seung-hyun là một ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân người Hàn Quốc. Anh ra mắt lần đầu vào ngày 19/08/2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment cùng nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang. Đầu năm 2011, Seungri phát hành mini album solo đầu tiên mang tên V.V.I.P, xếp hạng 7 trên Gaon Album Chart và tiêu thụ được hơn 50.000 bản.

    • Ngày sinh: 12/12/1990
    • Nơi sinh: Gwangju, Hàn Quốc
    • Ca khúc: Gotta talk to u, Strong baby, VVIP,...

  • Kim Dung

    Kim Dung

    Kim Dung là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất của văn học Trung Quốc hiện đại. Từ năm 1955-1972 ông đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết và được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất. 300 triệu bản in tại Trung Hoa đại lục, Hong Kong, Đài Loan, châu Á và được dịch ra các thứ tiếng Việt, Hàn, Nhật, Thái, Anh, Pháp, Indonesia. Tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyền hình, trò chơi điện tử.

    • Ngày sinh: 6/2/1924
    • Ngày mất: 30/10/2018
    • Nơi sinh: Chiết Giang, Trung Quốc
    • Tác phẩm: Lộc Đỉnh ký, Tuyết sơn phi hồ, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên long bát bộ,...

Đọc tiếp

Doan Di Bang giua luc chong bi bat hinh anh

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt

1 giờ trước 15:25 5/11/2025

0

Thời gian qua, Đoàn Di Băng tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội. Cô không cập nhật thông tin dù trước đó đăng bài liên tục.

Dan mang tan cong trang ca nhan cua Doan Di Bang hinh anh

Dân mạng tấn công trang cá nhân của Đoàn Di Băng

2 giờ trước 15:03 5/11/2025

0

Ông Nguyễn Quốc Vũ vừa bị bắt tạm giam vì liên quan sản xuất hàng giả. Sau đó, nhiều dân mạng tràn vào trang cá nhân của Đoàn Di Băng, để lại loạt bình luận công kích.

Sao 'Anh hung xa dieu' qua doi hinh anh

Sao 'Anh hùng xạ điêu' qua đời

3 giờ trước 14:08 5/11/2025

0

Diễn viên Lâm Thượng Vũ qua đời sau khi lên cơn đau tim. Trước đó, ông có hơn 20 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý