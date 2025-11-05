Lân Nhã xin lỗi

Mới đây, Lân Nhã có buổi livestream giao lưu với khán giả. Anh lên tiếng xin lỗi, giải thích về mức giá vé concert gây tranh luận thời gian qua.

Trong buổi trò chuyện, một số khán giả đã đề cập đến những tranh luận gần đây về concert của Lân Nhã. Cụ thể, giá vé được cho là cao so với mặt bằng chung, đặc biệt khi concert được tổ chức cùng thời điểm liveshow của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn.

Trước câu hỏi trên, Lân Nhã đã gửi lời xin lỗi khán giả, đồng thời giải thích về lý do có mức giá trên.

“Nhã muốn gửi lời xin lỗi đến những khán giả. Thật sự Nhã đã cân đối nhiều lắm rồi. Ở Cung Hữu Nghị Việt Xô, số ghế ít hơn Nhà hát Hòa Bình, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TP.HCM ra... Mọi thứ đều đội lên rất nhiều nên giá vé phải cao hơn. Nhã cùng ê-kíp đã hạ hết mức có thể rồi, chỉ hy vọng mọi người thông cảm”, Lân Nhã nói.

Lân Nhã có concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp.

Lân Nhã cũng cho biết anh ít dùng mạng xã hội nên không nắm rõ các tranh luận, đồng thời khẳng định mỗi ca sĩ như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn hay anh đều có khán giả riêng. Vì là concert độc lập đầu tiên của mình, nam ca sĩ mong nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Trong buổi livestream, Lân Nhã thông báo chuẩn bị phát hành album NHÃ 2025 sau hơn hai năm thực hiện. Album gồm tám ca khúc mới, do nhạc sĩ Hoài Sa hòa âm phối khí, Đức Trí xử lý âm thanh.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng sẽ tổ chức concert vào tháng 12 tại Hà Nội và TP.HCM. Với tên gọi NHÃ CONCERT, đây là concert độc lập đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Hoài Sa phụ trách và có sự tham gia của các khách mời đặc biệt.

Lân Nhã sinh năm 1986, bước ra từ top 4 Vietnam Idol 2010. Những năm qua, anh vẫn hoạt động bền bỉ, xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ.