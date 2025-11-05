Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tăng Thanh Hà kỷ niệm 13 năm ngày cưới

  • Thứ tư, 5/11/2025 11:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh để kỷ niệm 13 năm ngày cưới cùng chồng Louis Nguyễn. Nữ diễn viên nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả.

Sáng 5/1, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh bên chồng để kỷ niệm 13 năm ngày cười. Nữ diễn viên bày tỏ: “16 năm bên nhau, 13 năm làm vợ chồng. Từ những tiếng cười sảng khoái đêm khuya cho đến chương tươi đẹp này của cuộc sống gia đình. Chúng ta vẫn chưa bao giờ hết chuyện để nói, và em biết ơn mỗi ngày được ở bên anh”.

Trong ảnh, Tăng Thanh Hà ngồi đối diện chồng trong quán ăn. Cả hai trò chuyện trong không gian thoải mái.

Tang Thanh Ha anh 1

Tăng Thanh Hà đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới. Ảnh: @tangthanhha.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả, bạn bè, và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự yêu mến dành cho cặp đôi.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2009 rồi tổ chức lễ cưới sau đó 3 năm tại thánh đường ở Manila (Philippines).

Từ khi kết hôn, Tăng Thanh Hà rời xa showbiz. Cô ít khi chia sẻ chuyện cuộc sống hôn nhân, chỉ thỉnh thoảng đăng những khoảnh khắc đời thường. Hiện, nữ diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân và ba con: Richard (10 tuổi), Chloe (8 tuổi) và Mason (4 tuổi).

Ngoài công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động ngoài trời. Cô cùng chồng con thường đi dã ngoại, trekking hoặc cắm trại giữa thiên nhiên để thư giãn sau thời gian làm việc.

Tăng Thanh Hà mới đây tâm sự sau 3 lần sinh con, vóc dáng cô không thay đổi nhiều. Chỉ riêng đôi mắt khó trở lại như xưa. Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà dần học cách làm quen và coi điều đó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ.

“Cũng từ đó, mình nhận ra khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt, mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm. Ai rồi cũng có một phiên bản của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, yêu thương và những ký ức để nhớ”, Tăng Thanh Hà tâm sự nhân dịp sinh nhật tuổi 39.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Người phát hiện Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm ra trình diện

Cảnh sát phát lệnh truy nã Namewee, liên quan tới vụ án Tạ Hữu Tâm tử vong bất thường tại Malaysia. Tới sáng 5/11, người này đã ra trình diện tại đồn cảnh sát khu vực Jinma.

3 giờ trước

Xôn xao hình ảnh Jungkook, Jimin ở Việt Nam

Mạng xã hội Việt sáng 5/11 xôn xao trước hình ảnh hai thành viên BTS xuất hiện ở Hội An. Thực chất, đây là một cảnh trong series "Is This Right?!" của Disney.

3 giờ trước

Vợ chồng Thủy Tiên gần như 'biến mất' khỏi mạng xã hội

Thời gian qua, Công Vinh và Thủy Tiên gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của vợ chồng nữ ca sĩ cách đây hơn 4 tháng trước.

4 giờ trước

Minh An

Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà cưới Louis Nguyễn giải trí

  • Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà, tên đầy đủ là Tăng Thị Thanh Hà, là một nữ diễn viên được xem là "ngọc nữ" của showbiz Việt. Cô bén duyên với điện ảnh khi tham gia bộ phim "Dốc Tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nhưng đến khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình "Bỗng Dưng Muốn Khóc" thì Tăng Thanh Hà mới được nhiều khán giả biết đến. Tháng 11/2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân người Philippines gốc Việt Louis Nguyễn.

    • Ngày sinh: 24/10/1986
    • Chiều cao: 1.66 m
    • Phim nổi bật: Hương Phù Sa (2005), Bỗng Dưng Muốn Khóc (2008), Đẹp Từng Centimet (2009), Mỹ Nhân Kế (20113),...

    Facebook

Đọc tiếp

Lan Nha xin loi hinh anh

Lân Nhã xin lỗi

7 phút trước 12:53 5/11/2025

0

Mới đây, Lân Nhã có buổi livestream giao lưu với khán giả. Anh lên tiếng xin lỗi, giải thích về mức giá vé concert gây tranh luận thời gian qua.

Ong Nawat tra gia hinh anh

Ông Nawat trả giá

1 giờ trước 11:33 5/11/2025

0

Chủ tịch Miss Universe tuyên bố sẽ hạn chế sự tham gia của ông Nawat tại Miss Universe 2025, sau những hành động được cho là lạm quyền, thiếu tôn trọng dàn thí sinh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý