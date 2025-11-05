Tăng Thanh Hà kỷ niệm 13 năm ngày cưới

Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh để kỷ niệm 13 năm ngày cưới cùng chồng Louis Nguyễn. Nữ diễn viên nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả.

Sáng 5/1, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh bên chồng để kỷ niệm 13 năm ngày cười. Nữ diễn viên bày tỏ: “16 năm bên nhau, 13 năm làm vợ chồng. Từ những tiếng cười sảng khoái đêm khuya cho đến chương tươi đẹp này của cuộc sống gia đình. Chúng ta vẫn chưa bao giờ hết chuyện để nói, và em biết ơn mỗi ngày được ở bên anh”.

Trong ảnh, Tăng Thanh Hà ngồi đối diện chồng trong quán ăn. Cả hai trò chuyện trong không gian thoải mái.

Tăng Thanh Hà đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới. Ảnh: @tangthanhha.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả, bạn bè, và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự yêu mến dành cho cặp đôi.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2009 rồi tổ chức lễ cưới sau đó 3 năm tại thánh đường ở Manila (Philippines).

Từ khi kết hôn, Tăng Thanh Hà rời xa showbiz. Cô ít khi chia sẻ chuyện cuộc sống hôn nhân, chỉ thỉnh thoảng đăng những khoảnh khắc đời thường. Hiện, nữ diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân và ba con: Richard (10 tuổi), Chloe (8 tuổi) và Mason (4 tuổi).

Ngoài công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động ngoài trời. Cô cùng chồng con thường đi dã ngoại, trekking hoặc cắm trại giữa thiên nhiên để thư giãn sau thời gian làm việc.

Tăng Thanh Hà mới đây tâm sự sau 3 lần sinh con, vóc dáng cô không thay đổi nhiều. Chỉ riêng đôi mắt khó trở lại như xưa. Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà dần học cách làm quen và coi điều đó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ.

“Cũng từ đó, mình nhận ra khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt, mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm. Ai rồi cũng có một phiên bản của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, yêu thương và những ký ức để nhớ”, Tăng Thanh Hà tâm sự nhân dịp sinh nhật tuổi 39.