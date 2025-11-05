Gia đình Beckham tiếp tục căng thẳng

David Beckham vừa được Vua Charles III phong tước Hiệp sĩ. Tuy nhiên, buổi lễ vinh danh lại gây bàn tán khi con trai cả Brooklyn Beckham vắng mặt.

Theo Mirror, mới đây, cựu danh thủ David Beckham đã chính thức được Vua Charles III phong tước Hiệp sĩ. Buổi lễ được diễn ra trang trọng tại Lâu đài Windsor.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp và cuộc đời của Beckham, song lại gây ra nhiều tranh luận khi con trai cả Brooklyn Beckham tiếp tục không xuất hiện cùng gia đình.

Hình ảnh gia đình Beckham tại lâu đài Windsor. Ảnh: @romeobeckham.

Cụ thể, trong buổi lễ, Beckham được vinh danh trước sự chứng kiến của vợ ông - nhà thiết kế Victoria Beckham, cùng ba người con Romeo, Cruz và Harper. Cha mẹ Beckham - ông Ted và bà Sandra - cũng tham dự. Cả Romeo và Cruz đều đăng tải hình ảnh cha được phong tước lên mạng xã hội, kèm lời chúc thể hiện sự tự hào.

Trái lại, Brooklyn Beckham vắng mặt và không chia sẻ bất kỳ lời chúc nào với cha trên mạng xã hội. Hình ảnh thiếu anh trong khung hình gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Anh, khiến chủ đề “mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham” tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán.

Sự vắng mặt lần này thực chất không khiến công chúng quá ngạc nhiên. Trước đó, Brooklyn đã không tham dự sinh nhật lần thứ 50 của cha, bỏ lỡ buổi ra mắt phim tài liệu của mẹ Victoria. Những lần lỡ hẹn liên tiếp ấy được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham đang khá căng thẳng.

Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng vợ - diễn viên Nicola Peltz. Nguồn tin thân cận tiết lộ Brooklyn muốn giữ cuộc sống riêng tư và tránh xa ồn ào. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Brooklyn Beckham cho biết bản thân không quá bận tâm trước những ý kiến tiêu cực. Anh nói mình may mắn có người vợ luôn ủng hộ, và cả hai chỉ muốn tập trung làm việc, tận hưởng cuộc sống bình yên.

Ngôi sao 26 tuổi cũng nhấn mạnh không để tâm đến những lời đồn đoán, cho rằng “mọi người luôn có điều để nói”, và thay vì bận lòng, anh chọn dành thời gian cho công việc, chơi golf và những thú vui cá nhân.

Trong khi đó, vợ chồng David - Victoria vẫn cố gắng duy trì liên lạc bằng cách âm thầm tương tác với các bài đăng của con trai trên mạng xã hội.