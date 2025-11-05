Nữ thần tượng bị quấy rối

Nhóm nhạc nữ IVE trở thành nạn nhân của quấy rối trên mạng sau khi một đoạn video biểu diễn lan truyền.

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc IVE mới đây trở thành nạn nhân của hành vi quấy rối tình dục trên mạng sau khi một đoạn video ghi lại phần trình diễn của nhóm lan truyền trên YouTube.

Đoạn fancam được quay từ góc phía sau sân khấu, xuất hiện một số khung hình bị cho là nhạy cảm. Chỉ sau thời gian ngắn, video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Một số người còn chụp lại những khoảnh khắc này rồi lan truyền trên mạng, kéo theo làn sóng bình luận mang tính gợi dục và xúc phạm hướng đến các thành viên của nhóm - trong đó có Leeseo, hiện vẫn ở độ tuổi vị thành niên.

Hành động trên khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. “Việc để lại những bình luận như vậy là quấy rối tình", “Thật kinh khủng khi thấy người lớn bình luận kiểu đó về một cô bé", "Leeseo là trẻ vị thành niên. Tại sao họ lại làm thế với cô ấy?", "Vấn đề thực sự là Leeseo còn nhỏ tuổi. Đây là hành vi quấy rối tình dục", là một số bình luận trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Hình ảnh nhóm IVE.

Nhóm nhạc nữ IVE trực thuộc công ty giải trí Starship Entertainment, ra mắt vào tháng 12/2021 với đĩa đơn đầu tay Eleven. IVE gồm sáu thành viên: An Yujin (trưởng nhóm), Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz và Leeseo - trong đó Leeseo là em út, sinh năm 2007.

Ngay từ khi ra mắt, IVE đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trong làng Kpop với hình ảnh trẻ trung, sang trọng cùng phong cách trình diễn tự tin. Các bản hit như Love Dive, After Like và I Am đều đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và quốc tế, giúp nhóm giành hàng loạt giải thưởng tân binh và nhóm nữ xuất sắc chỉ sau một năm hoạt động.

IVE hiện được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhóm nữ Kpop mới. Tuy nhiên, song song với độ nổi tiếng, nhóm cũng phải đối mặt với áp lực truyền thông và các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư.