Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nữ thần tượng bị quấy rối

  • Thứ tư, 5/11/2025 05:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhóm nhạc nữ IVE trở thành nạn nhân của quấy rối trên mạng sau khi một đoạn video biểu diễn lan truyền.

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc IVE mới đây trở thành nạn nhân của hành vi quấy rối tình dục trên mạng sau khi một đoạn video ghi lại phần trình diễn của nhóm lan truyền trên YouTube.

Đoạn fancam được quay từ góc phía sau sân khấu, xuất hiện một số khung hình bị cho là nhạy cảm. Chỉ sau thời gian ngắn, video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Một số người còn chụp lại những khoảnh khắc này rồi lan truyền trên mạng, kéo theo làn sóng bình luận mang tính gợi dục và xúc phạm hướng đến các thành viên của nhóm - trong đó có Leeseo, hiện vẫn ở độ tuổi vị thành niên.

Hành động trên khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. “Việc để lại những bình luận như vậy là quấy rối tình", “Thật kinh khủng khi thấy người lớn bình luận kiểu đó về một cô bé", "Leeseo là trẻ vị thành niên. Tại sao họ lại làm thế với cô ấy?", "Vấn đề thực sự là Leeseo còn nhỏ tuổi. Đây là hành vi quấy rối tình dục", là một số bình luận trên mạng xã hội Hàn Quốc.

IVE anh 1

Hình ảnh nhóm IVE.

Nhóm nhạc nữ IVE trực thuộc công ty giải trí Starship Entertainment, ra mắt vào tháng 12/2021 với đĩa đơn đầu tay Eleven. IVE gồm sáu thành viên: An Yujin (trưởng nhóm), Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz và Leeseo - trong đó Leeseo là em út, sinh năm 2007.

Ngay từ khi ra mắt, IVE đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trong làng Kpop với hình ảnh trẻ trung, sang trọng cùng phong cách trình diễn tự tin. Các bản hit như Love Dive, After LikeI Am đều đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và quốc tế, giúp nhóm giành hàng loạt giải thưởng tân binh và nhóm nữ xuất sắc chỉ sau một năm hoạt động.

IVE hiện được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhóm nữ Kpop mới. Tuy nhiên, song song với độ nổi tiếng, nhóm cũng phải đối mặt với áp lực truyền thông và các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở oper

Giải oan cho 'chiếc áo hư hỏng' trong phim Việt giờ vàng

Cảnh nóng giữa diễn viên Chí Nhân và Ngọc Trâm trong phim “Cách em một milimet” gây tranh luận, nhiều người đổ lỗi do nhân vật nữ mặc chiếc áo quá gợi cảm.

12 giờ trước

Điện ảnh Việt Nam hãy mơ lớn và bước ra thế giới trong kỷ nguyên mới

Nhiều chuyên gia đồng nhận định điện ảnh cần được coi là một trụ cột của công nghiệp văn hóa Việt Nam và TP.HCM hoàn toàn có thể là thành phố sáng tạo dẫn đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực này.

13 giờ trước

Andree sau khi bị réo tên vụ ca từ phản cảm

Tới 4/11, MV "Em iu" của Andree, Wxrdie và Bình Gold đã biến mất. Chỉ còn bản audio tồn tại trên kênh của nam rapper.

15 giờ trước

Minh An

IVE thần tượng giải trí ca sĩ

    Đọc tiếp

    Miss Universe hon loan chua tung thay hinh anh

    Miss Universe hỗn loạn chưa từng thấy

    2 giờ trước 05:00 5/11/2025

    0

    Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trở thành mùa giải tệ nhất trong lịch sử khi khán giả được chứng kiến loạt cảnh đấu đá nội bộ, ồn ào, kém chuyên nghiệp.

    Nghe si Kieu Hung qua doi hinh anh

    Nghệ sĩ Kiều Hưng qua đời

    9 giờ trước 22:06 4/11/2025

    0

    NSƯT Kiều Hưng qua đời ở tuổi 88 sau thời gian điều trị tại bệnh viện ở Đức. Ông đã thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng, gắn liền với biết bao thế hệ khán giả.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý