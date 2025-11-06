Ahn Sung Ki nguy kịch

Sức khỏe của Ahn Sung Ki hiện rất yếu do bệnh ung thư máu tái phát. Ông phải ngừng mọi hoạt động, việc liên lạc hiện do gia đình thay mặt.

Theo Nate, Ahn Sung Ki (73 tuổi) - diễn viên được xem là biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc - đang trong giai đoạn nguy kịch vì bệnh ung thư máu tái phát. Thông tin này được chia sẻ bởi diễn viên Park Joong Hoon, đồng nghiệp đã gắn bó với ông suốt hơn 40 năm qua.

Cụ thể, tại buổi họp báo ra mắt tập sách Đừng hối tiếc ngày 4/11, Park Joong Hoon nghẹn ngào nói về tình trạng của đàn anh: “Không thể giấu được nữa. Sức khỏe của anh Ahn hiện rất tệ. Tôi đã hơn một năm chưa được gặp anh, cũng không thể gọi điện hay nhắn tin, chỉ có thể hỏi thăm qua gia đình. Nói thì vậy, nhưng trong lòng tôi rất buồn”.

Hình ảnh Ahn Sung Ki. Ảnh: Imbc.

Nam diễn viên nói tiếp: “Trong suốt 40 năm, tôi và anh Ahn cùng đóng bốn bộ phim. Anh là người tôi tôn trọng nhất - cả trong nghề diễn lẫn nhân cách. Điều khiến tôi đau lòng là giờ anh ấy không thể cảm nhận được niềm vui khi tôi ra mắt cuốn sách này”.

Ahn Sung Ki được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu từ năm 2019. Sau quá trình điều trị, ông từng được xác nhận khỏi bệnh vào năm 2020, song căn bệnh không may tái phát. Truyền thông Hàn Quốc cho biết sức khỏe của nam diễn viên hiện rất yếu, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và mọi liên lạc đều do gia đình thay mặt.

Sinh năm 1952, Ahn Sung Ki bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 5 tuổi, trong bộ phim Twilight Train (1957). Trải qua hơn sáu thập kỷ hoạt động, ông góp mặt trong hơn 130 bộ phim, trở thành gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hàn. Ông nhận được vô số giải thưởng nghệ thuật danh giá như Rồng Xanh, Baeksang.

Nam diễn viên từng tham gia các phim như Người hầu gái, Trò chơi sự thật, Con người, không gian, thời gian và con người, Vụ án tiền giả, Kẻ săn lùng, Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy... Ông và Park Joong Hoon là một trong những cặp đôi nghệ sĩ gắn bó và có ảnh hưởng sâu rộng của điện ảnh Hàn Quốc.

Ahn Sung Ki kết hôn năm 1985 với nghệ sĩ điêu khắc, giảng viên Oh So Yeong và có hai con. Ông sống kín tiếng, ít khi chia sẻ về gia đình. Là người theo Công giáo, Ahn Sung Ki tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và từng là đại sứ thiện chí của UNICEF Hàn Quốc. Trong suốt sự nghiệp, ông giữ hình ảnh mẫu mực, không vướng scandal.