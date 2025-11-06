Khổng Tú Quỳnh lên tiếng tin đồn tình cảm

Khổng Tú Quỳnh đính chính giữa cô và người mẫu Hà Kino không hẹn hò, chỉ là bạn bè thân thiết. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ lên tiếng về chuyện tình cảm riêng tư.

Ngày 5/11, Khổng Tú Quỳnh đăng tải video trên kênh cá nhân để làm rõ tin đồn đang hẹn hò với người mẫu Hà Kino. Nữ ca sĩ nói do người yêu "bí mật" được Hà Kino tiết lộ sinh tháng 11, vô tình trùng khớp với tháng sinh của cô nên khán giả hiểu lầm.

Khổng Tú Quỳnh đính chính: "Bình thường tôi không lên tiếng về chuyện cá nhân, nhưng lần này phải nói một chút. Tôi biết mọi người thương nên mong ngóng về chuyện tình yêu của mình. Không biết ở đâu ra tin đồn tôi là "bé vợ" của Hà Kino. Nhiều bạn nhắn cho tôi nói rằng thất vọng, rồi đưa ra lời khuyên các kiểu. Hôm nay, tôi khẳng định giữa tôi và Hà Kino là chị em tốt, không phải như tin đồn".

Khổng Tú Quỳnh khẳng định cô và Hà Kino (bên phải) là chị em tốt. Ảnh: Facebook Khổng Tú Quỳnh.

Hà Kino và Khổng Tú Quỳnh cùng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vào năm 2023. Cả hai được khán giả ủng hộ với tương tác thân thiết đằng sau hậu trường, Hà Kino thường xuyên chia sẻ những đoạn clip dành lời khen về Khổng Tú Quỳnh trong quá trình thi chung.

Hà Kino sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc của làng thời trang. Khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024, cô công khai là người song tính vì muốn sống thoải mái và được mọi người công nhận.

Gần đây, Hà Kino vướng tin đồn chia tay với bạn gái tin đồn Á hậu Vũ Thúy Quỳnh. Cặp đôi không còn tương tác, xuất hiện chung ở sự kiện. Hà Kino cũng úp mở về chuyện có tình yêu mới.

Đầu tháng 11, Hà Kino liên tục đăng tải tin nhắn thân mật giữa mình và "nửa kia" trên trang cá nhân. Điều này khiến khán giả đồn đoán người mới của Hà Kino có thể là Khổng Tú Quỳnh hoặc Lynk Lee, vì đây là hai nhân vật vẫn giữ liên lạc thân thiết với cô sau khi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 kết thúc.