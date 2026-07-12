Thời điểm 'vàng' để sinh con

20-34 tuổi được xem là giai đoạn "vàng" để mang thai. Sau mốc 35 tuổi, khả năng sinh sản và chất lượng thai kỳ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng bất lợi.

Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ không nên trì hoãn sinh con quá lâu. Ảnh: Magnific.

Không ít phụ nữ hiện đại lựa chọn trì hoãn việc sinh con để ưu tiên học tập, phát triển sự nghiệp hoặc ổn định tài chính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sản khoa, đồng hồ sinh học của buồng trứng không "chờ đợi" kế hoạch của mỗi người.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết tuổi tác là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Dù vậy, việc sinh được một em bé khỏe mạnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như di truyền, môi trường sống, dinh dưỡng và lối sống của người mẹ.

Theo bác sĩ, các nghiên cứu đều cho thấy khoảng 20-34 tuổi là giai đoạn lý tưởng để mang thai. Nếu xét riêng về khả năng thụ thai, phụ nữ 20-24 tuổi có lợi thế nhất vì số lượng và chất lượng trứng đang ở mức tối ưu. Trong khi đó, nhóm 25-29 tuổi vẫn duy trì khả năng sinh sản tốt, đồng thời thường có sự ổn định hơn về tâm lý, kinh tế và điều kiện chăm sóc con sau sinh.

Với những phụ nữ muốn ưu tiên phát triển sự nghiệp, việc lên kế hoạch sinh con trong độ tuổi 30-35 vẫn được xem là phù hợp, miễn là sức khỏe sinh sản được theo dõi định kỳ.

Theo bác sĩ Sim, mốc 35 tuổi được coi là bước ngoặt quan trọng của sức khỏe sinh sản nữ giới. Sau thời điểm này, dự trữ buồng trứng suy giảm nhanh hơn, chất lượng trứng cũng đi xuống, khiến khả năng thụ thai tự nhiên giảm đáng kể.

Thống kê cho thấy khoảng 80% cặp vợ chồng có thể mang thai sau 6 tháng quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, khi người phụ nữ bước sang tuổi 40, khả năng này chỉ còn khoảng một nửa so với những người ở độ tuổi 20.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ dưới 35 tuổi nếu quan hệ đều đặn trong một năm mà chưa có thai nên đi khám hiếm muộn. Với phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, thời gian chờ chỉ nên kéo dài 6 tháng trước khi tìm đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá và hỗ trợ.

Không chỉ khó thụ thai hơn, mang thai sau tuổi 35 còn đi kèm nhiều rủi ro như tiền sản giật, sảy thai, thai lưu, thai ngoài tử cung và sinh non.

Đáng lo ngại hơn, tuổi mẹ càng cao thì nguy cơ thai nhi mắc bất thường nhiễm sắc thể càng lớn. Theo bác sĩ Sim, khoảng 50% phôi sau thụ tinh có thể xuất hiện rối loạn nhiễm sắc thể và tỷ lệ này tăng lên theo tuổi của người mẹ. Đây là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mắc các hội chứng di truyền như Down, Edwards cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh, vận động của trẻ.

Một nghiên cứu cho thấy nguy cơ sinh con mắc hội chứng Down tăng rõ rệt theo tuổi mẹ. Nếu ở tuổi 25, tỷ lệ này chỉ khoảng 1/1.250, thì ở tuổi 30 là 1/952, trên 35 tuổi tăng lên 1/378 và trên 45 tuổi là khoảng 1/30.

Theo vị chuyên gia, trì hoãn sinh con không đồng nghĩa chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, phụ nữ cần hiểu rõ những thay đổi của cơ thể theo thời gian để chủ động xây dựng kế hoạch sinh sản phù hợp, đồng thời khám tiền thai, sàng lọc và chẩn đoán trước sinh đầy đủ nhằm tăng cơ hội đón một em bé khỏe mạnh.