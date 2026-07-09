Toàn cảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 trước ngày mở cửa

Toàn cảnh không gian bên ngoài của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 nhìn từ trên cao, nổi bật với quy mô rộng lớn và kiến trúc hiện đại. Khu vực cổng vào được thiết kế bề thế với hệ thống đường nội khu trải nhựa khang trang, phân làn rõ ràng và đan xen nhiều khoảng không gian xanh, bãi cỏ rộng rãi. Khi hoàn thiện quy mô 1.000 giường bệnh, Bệnh viện sẽ có khả năng tiếp nhận hàng nghìn người đến khám và điều trị mỗi ngày, góp phần giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội và nâng cao năng lực điều trị ngoại khoa cho khu vực phía Bắc.