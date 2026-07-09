Toàn cảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 trước ngày mở cửa

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Chiều 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức khai trương và đưa vào hoạt động sau nhiều năm chuẩn bị. Được khởi công từ năm 2015, cơ sở y tế này được xây dựng trên khu đất rộng hơn 21 ha, tổng diện tích sàn gần 120.000 m2, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo bệnh viện, toàn bộ không gian kiến trúc và hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư theo tiêu chuẩn châu Âu, hướng tới mô hình bệnh viện hiện đại.
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Ngay tại sảnh chính, khu vực tiếp đón và làm thủ tục khám chữa bệnh được bố trí rộng rãi, khoa học, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận dịch vụ và giảm thời gian chờ đợi.
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Trong giai đoạn đầu, bệnh viện vận hành 300 giường bệnh, tương đương khoảng 30% công suất thiết kế, trước khi nâng lên quy mô 1.000 giường vào cuối năm 2027.
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Không gian phòng xét nghiệm tại Bệnh viện được đầu tư đồng bộ và hiện đại với hệ thống máy sinh hóa - miễn dịch tự động băng chuyền thế hệ mới. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang thiết cho thấy bệnh viện đã sẵn sàng phục vụ công tác khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân.
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Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, bệnh viện xây dựng phương án vận hành chi tiết, từ bố trí nơi ăn ở cho cán bộ, rà soát chứng chỉ hành nghề đến sắp xếp nhân sự theo từng vị trí công việc. Hiện có 412 cán bộ có chứng chỉ hành nghề được luân phiên làm việc tại cơ sở Ninh Bình và hưởng chính sách lương thu hút theo Nghị quyết số 32/2026 của Chính phủ.
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Bệnh viện có tổng cộng 44 phòng mổ hiện đại. Trong giai đoạn đầu, 12 phòng mổ sẽ được đưa vào sử dụng, số còn lại sẽ vận hành theo nhu cầu thực tế nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác. Bệnh viện cũng hoàn thiện lắp đặt một máy chụp CT, 3 máy X-quang, 3 máy siêu âm và đang tiếp tục lắp đặt một hệ thống cộng hưởng từ (MRI).
Theo PGS Hùng, chất lượng điều trị được bảo đảm tương đương cơ sở chính tại Hà Nội, thậm chí một số hạng mục còn hiện đại hơn nhờ hệ thống thiết bị mới.
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Toàn cảnh không gian bên ngoài của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 nhìn từ trên cao, nổi bật với quy mô rộng lớn và kiến trúc hiện đại. Khu vực cổng vào được thiết kế bề thế với hệ thống đường nội khu trải nhựa khang trang, phân làn rõ ràng và đan xen nhiều khoảng không gian xanh, bãi cỏ rộng rãi. Khi hoàn thiện quy mô 1.000 giường bệnh, Bệnh viện sẽ có khả năng tiếp nhận hàng nghìn người đến khám và điều trị mỗi ngày, góp phần giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội và nâng cao năng lực điều trị ngoại khoa cho khu vực phía Bắc.
Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề yNghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.