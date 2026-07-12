Sự thật về kích thước 'cậu nhỏ'

Nhiều nam giới cho rằng kích thước dương vật quyết định bản lĩnh và khả năng làm hài lòng bạn tình. Tuy nhiên, bác sĩ nam học cho biết khoa học chứng minh điều ngược lại.

Không ít nam giới cho rằng kích thước "cậu nhỏ" càng lớn càng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông và mang lại sự thỏa mãn cho bạn tình. Tuy nhiên, theo chuyên gia nam học, đây là quan niệm phổ biến nhưng chưa đúng với bằng chứng khoa học.

Kích thước lớn chưa chắc mang lại nhiều khoái cảm

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Đức Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy chiều dài dương vật khi cương cứng của nam giới trung bình khoảng 12,7-13,3 cm. Đây là mức hoàn toàn bình thường về mặt sinh lý.

Theo bác sĩ Phúc, không ít nam giới cảm thấy tự ti vì cho rằng kích thước của mình nhỏ hơn người khác. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc so sánh với hình ảnh trên các bộ phim khiêu dâm, trong khi đây là sản phẩm được lựa chọn diễn viên, sử dụng góc quay và kỹ thuật hình ảnh nhằm tạo hiệu ứng thị giác, không phản ánh thực tế.

Các khảo sát cũng ghi nhận hơn 85% nam giới có xu hướng đánh giá sai về kích thước dương vật của bản thân hoặc đặt ra kỳ vọng không thực tế sau khi tiếp xúc với những nội dung này.

Theo bác sĩ Phúc, quan niệm "càng lớn càng tốt" cũng không phù hợp với đặc điểm giải phẫu của phụ nữ.

Khi được kích thích tối đa, chiều sâu âm đạo thường chỉ vào khoảng 10-11,4 cm. Vì vậy, sự phù hợp về kích thước và cách quan hệ mới là yếu tố quan trọng, thay vì chỉ tập trung vào chiều dài "cậu nhỏ".

Trong một số trường hợp, dương vật quá dài có thể va chạm vào cổ tử cung khi quan hệ, khiến người phụ nữ cảm thấy đau hoặc khó chịu thay vì đạt khoái cảm.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Đức Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Việt Linh.

Ngoài ra, bác sĩ cũng lưu ý một số nam giới có kích thước dương vật lớn dễ rơi vào tâm lý chủ quan, ít chú trọng màn dạo đầu hoặc kỹ năng quan hệ. Trong khi đó, phần lớn khoái cảm tình dục của phụ nữ lại liên quan đến sự kích thích vùng âm vật và nhiều vùng nhạy cảm khác trên cơ thể, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào kích thước dương vật.

Yếu tố quan trọng

Theo bác sĩ Lê Đức Phúc, nhiều nghiên cứu về sức khỏe tình dục đã chỉ ra rằng yếu tố quyết định sự hài lòng của đời sống tình dục không phải kích thước cơ quan sinh dục mà là khả năng giao tiếp giữa hai người.

Một phân tích tổng hợp từ 93 nghiên cứu với khoảng 40.000 người tham gia cho thấy giao tiếp cởi mở về nhu cầu, mong muốn và cảm xúc khi quan hệ có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ hài lòng tình dục của cả hai giới.

Chuyên gia khuyến cáo các cặp đôi nên chủ động chia sẻ về điều mình cảm thấy thoải mái hoặc yêu thích, đồng thời lắng nghe phản hồi của đối phương thay vì để người kia tự đoán nhu cầu của mình.

Bên cạnh đó, việc dành thời gian cho màn dạo đầu, quan tâm đến các vùng nhạy cảm như sau gáy, vành tai, bụng dưới hay mặt trong đùi cũng góp phần tăng sự gần gũi và cải thiện trải nghiệm tình dục.

"Đời sống tình dục là sự kết nối và sẻ chia giữa hai người. Thay vì quá bận tâm đến những con số về kích thước, nam giới nên đầu tư vào kiến thức, kỹ năng, sự tinh tế và khả năng thấu hiểu bạn đời. Đây mới là những yếu tố tạo nên một đời sống tình dục viên mãn", bác sĩ Lê Đức Phúc nhấn mạnh.