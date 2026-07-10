Trẻ bị tay chân miệng, khi nào cần đưa đi viện ngay?

Con tôi bị tay chân miệng, chỉ sốt nhẹ và nổi vài nốt phỏng nước. Khi nào có thể chăm sóc tại nhà và dấu hiệu nào cho thấy cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay?

Con tôi bị tay chân miệng, chỉ sốt nhẹ và nổi vài nốt phỏng nước. Khi nào có thể chăm sóc tại nhà và dấu hiệu nào cho thấy cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay?

Điều dưỡng Hoàng Thị Bích, khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các virus đường ruột gây ra, lây trực tiếp từ người sang người và có khả năng bùng phát thành dịch. Hai tác nhân thường gặp nhất là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV71), trong đó EV71 có nguy cơ gây biến chứng nặng.

Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, từ nước bọt, dịch trong các bọng nước và phân của trẻ mắc bệnh. Tay chân miệng có thể xuất hiện quanh năm, nhưng thường gặp nhất ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là nhóm dưới 3 tuổi.

Tay chân miệng trải qua nhiều giai đoạn với biểu hiện khác nhau.

Sau thời gian ủ bệnh khoảng 3-7 ngày, trẻ bước vào giai đoạn khởi phát kéo dài 1-2 ngày với các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt mỏi, biếng ăn, tiêu chảy. Một số trường hợp chỉ sốt nhẹ nhưng cũng có trẻ sốt cao tới 39-40 độ C.

Ở giai đoạn toàn phát, dấu hiệu điển hình là các vết loét trong miệng khiến trẻ đau, tăng tiết nước bọt và bỏ ăn. Đồng thời, trẻ xuất hiện các bóng nước màu xám, kích thước 2-10 mm ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông hoặc đầu gối.

Phần lớn trẻ sẽ hồi phục hoàn toàn sau khoảng 8-10 ngày nếu bệnh diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, virus cũng có thể xâm nhập hệ thần kinh trung ương, gây lơ mơ, mê sảng, co giật hoặc rối loạn tri giác.

Các biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp thường xuất hiện trong khoảng ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 của bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có nguy cơ không qua khỏi.

Ngoài các tổn thương da và niêm mạc (độ 1), phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ sốt trên 2 ngày, sốt trên 39 độ C, nôn nhiều, quấy khóc vô cớ, khó ngủ, lừ đừ hoặc có biểu hiện giật mình. Những trường hợp này cần được bác sĩ đánh giá để phát hiện sớm nguy cơ chuyển nặng.

Với trẻ mắc tay chân miệng thể nhẹ, chỉ có loét miệng và nổi bóng nước, có thể theo dõi, điều trị tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Cha mẹ tiếp tục cho trẻ bú mẹ nếu còn bú, bổ sung đủ nước và ưu tiên các món mềm, dễ nuốt, tránh thực phẩm chua hoặc nhiều gia vị vì có thể làm tăng đau miệng.

Thuốc chỉ nên sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Khi trẻ sốt, có thể dùng paracetamol đúng liều để hạ sốt, đồng thời vệ sinh miệng bằng dung dịch sát khuẩn hoặc nước muối loãng nếu trẻ có thể súc miệng. Các tổn thương ngoài da cần được giữ sạch để phòng bội nhiễm.

Bên cạnh đó, trẻ cần được cách ly với những trẻ khác trong gia đình. Người chăm sóc nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc, rửa tay bằng xà phòng sau mỗi lần chăm sóc. Quần áo, tã lót nên được ngâm dung dịch sát khuẩn hoặc luộc trước khi giặt. Dụng cụ ăn uống của trẻ cần dùng riêng và được tiệt trùng bằng nước sôi.

Đặc biệt, trong 7 ngày đầu kể từ khi khởi bệnh, phụ huynh nên đưa trẻ tái khám hàng ngày hoặc theo lịch hẹn để theo dõi diễn biến. Mặc dù khả năng lây lan mạnh nhất trong tuần đầu, virus vẫn có thể tiếp tục được đào thải qua phân trong nhiều tháng sau khi trẻ khỏi bệnh, vì vậy việc duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường vẫn rất quan trọng.

Phụ huynh lưu ý khi trẻ có biểu hiện một trong các dấu hiệu cảnh báo nặng sau, phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế ngay: sốt cao ≥ 39 độ, thở nhanh, khó thở, giật mình, lừ đừ, run chi, quấy khóc, bứt rứt khó ngủ, nôn nhiều; đi loạng choạng; da nổi vân tím, vã mồ hôi, tay chân lạnh; co giật, hôn mê.

Nhằm giúp phụ huynh hiểu đúng về bệnh, nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm và chủ động bảo vệ trẻ trước nguy cơ biến chứng, Tri Thức - Znews phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu thực hiện chương trình Medi Talk với chủ đề “Tay chân miệng - Nhận diện sớm, chăm sóc đúng”. Tọa đàm phát sóng trên Tri Thức - Znews vào lúc 10h00 ngày 13/7/2026, có sự đồng hành và tham vấn chuyên môn từ các chuyên gia: PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1

BSCKI Lê Thị Giao Thi, Trưởng phòng Quản trị nội dung đào tạo và kiểm duyệt chuyên môn Y khoa eCom, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu. Độc giả có thể để lại câu hỏi ngay dưới bài viết này để được các bác sĩ nhi khoa đầu ngành giải đáp trực tiếp trong chương trình: Thời gian 2026-07-13 11:00+0700

Địa điểm Đặt câu hỏi Tự động cập nhật sau 30 giây