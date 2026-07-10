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Sức khỏe

4/5 trẻ cùng nhóm học bơi mắc Adenovirus

  • Thứ sáu, 10/7/2026 08:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi ghi nhận 4/5 trẻ cùng nhóm học bơi mắc Adenovirus, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo nguy cơ lây chéo. Số ca bệnh từ đầu năm đã tăng gấp 3 lần.

Trường hợp 4/5 trẻ trong cùng nhóm học bơi mắc Adenovirus khiến các bác sĩ lo ngại nguy cơ lây lan tại bể bơi công cộng. Ảnh: Magnific.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) ghi nhận 2.777 trẻ dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng những ngày đầu tháng 7/2026, bệnh viện tiếp nhận thêm 383 ca mắc, cho thấy số ca nhiễm đang có xu hướng gia tăng nhanh.

Theo các bác sĩ, Adenovirus là virus lưu hành phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm nhưng thường bùng phát mạnh vào thời điểm giao mùa và mùa hè. Đây là thời gian trẻ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, đi du lịch, học bơi và tiếp xúc với đông người, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Adenovirus lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Virus cũng có thể lây qua đường tiêu hóa, qua niêm mạc mắt khi trẻ bơi lội, hoặc khi tiếp xúc với các bề mặt, nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, bệnh dễ bùng phát tại các môi trường sinh hoạt tập trung như trường học, lớp học ngoại khóa, khu vui chơi và bể bơi công cộng.

Biểu hiện của bệnh khá đa dạng, thường gặp nhất là sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), kèm theo hoặc không kèm rối loạn tiêu hóa. Đáng chú ý, nhiều trẻ, đặc biệt là trẻ lớn, sốt cao liên tục và đáp ứng kém với các thuốc hạ sốt thông thường.

Các bác sĩ cảnh báo nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, một số trường hợp có thể diễn biến nặng, gây viêm phổi và phải nhập viện điều trị.

Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng ghi nhận một nhóm trẻ học bơi tại bể bơi công cộng, trong đó 4/5 trẻ bị lây nhiễm chéo. Trường hợp này cho thấy bể bơi công cộng có thể trở thành môi trường làm gia tăng nguy cơ lây lan Adenovirus nếu không đảm bảo vệ sinh nguồn nước và kiểm soát mật độ người tham gia.

Để chủ động phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc rối loạn tiêu hóa để được thăm khám, xét nghiệm xác định nguyên nhân và theo dõi kịp thời.

Phụ huynh cũng không nên tự ý sử dụng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bởi Adenovirus là bệnh do virus gây ra, việc dùng kháng sinh không đúng chỉ định không mang lại hiệu quả điều trị và có thể gây nhiều hệ lụy.

Đối với trẻ đang có biểu hiện sốt, ho hoặc rối loạn tiêu hóa, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, tạm thời không đưa đến bể bơi công cộng hay những nơi đông người để hạn chế lây lan cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, các trường học, khu vui chơi, bể bơi công cộng và những cơ sở có đông trẻ em cần tăng cường vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, không gian và các bề mặt tiếp xúc chung; đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ và kiểm soát số lượng người tham gia phù hợp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”.

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Phương Anh

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