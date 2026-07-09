Dạ dày loét nặng vì thói quen phổ biến của nhiều người Việt

Không tái khám theo lịch hẹn, một người bệnh tự dùng lại thuốc giảm đau trong đơn cũ suốt 20 ngày và phải nhập viện vì viêm xuất huyết dạ dày, loét hành tá tràng.

Cho rằng "bệnh cũ, thuốc cũ", nhiều người tự mua lại thuốc theo đơn đã kê trước đó. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận trường hợp nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội sau thời gian dài tự ý sử dụng thuốc giảm đau.

Trước đó, người bệnh được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ và được kê đơn điều trị ngoại trú trong 10 ngày. Tuy nhiên, sau khi dùng hết thuốc, thay vì quay lại tái khám theo lịch hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị và điều chỉnh phác đồ nếu cần, người bệnh tự mua lại một loại thuốc giảm đau trong đơn cũ để tiếp tục sử dụng thêm khoảng 20 ngày.

Sau gần một tháng dùng thuốc, người bệnh xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội và phải nhập viện. Kết quả nội soi dạ dày cho thấy người bệnh bị viêm xuất huyết dạ dày kèm loét hành tá tràng.

Theo các bác sĩ, việc tự ý kéo dài thời gian sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm có thể là nguyên nhân khiến niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương, dẫn đến viêm loét và làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa.

Không chỉ trường hợp trên, thói quen bỏ tái khám và tự mua lại thuốc theo đơn cũ khá phổ biến ở nhiều người bệnh. Với suy nghĩ "đã từng uống hiệu quả thì giờ vẫn dùng được", nhiều người giữ lại đơn thuốc cũ để tự mua thuốc mỗi khi xuất hiện triệu chứng tương tự.

Theo các bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, mỗi đơn thuốc được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố như tình trạng bệnh, mức độ tổn thương, tuổi, bệnh lý nền cũng như khả năng đáp ứng thuốc của từng người bệnh tại thời điểm khám.

Khi tình trạng sức khỏe thay đổi, cùng một loại thuốc có thể không còn phù hợp, thậm chí gây tác dụng không mong muốn nếu tiếp tục sử dụng kéo dài. Đặc biệt, nhóm thuốc giảm đau, chống viêm thường dùng trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp có thể gây kích ứng, làm tổn thương niêm mạc dạ dày - tá tràng nếu sử dụng không đúng chỉ định.

Các thuốc giảm đau có thể giúp người bệnh giảm triệu chứng nhanh nên nhiều người chủ quan. Tuy nhiên, việc tự mua lại thuốc theo đơn cũ khiến bác sĩ không thể đánh giá diễn biến bệnh, hiệu quả điều trị cũng như kịp thời phát hiện tác dụng phụ. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

Các chuyên gia cũng lưu ý người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám, không tự ý kéo dài thời gian dùng thuốc hoặc mua lại thuốc theo đơn cũ, kể cả khi triệu chứng tương tự lần mắc bệnh trước. Việc dùng thuốc chỉ an toàn khi được bác sĩ đánh giá lại và chỉ định phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại.