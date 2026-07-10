Nam thanh niên nhập viện vì thói quen ăn uống nhiều người mắc

Bệnh nhân 25 tuổi ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn thức ăn quá nóng. Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị bỏng vùng hạ họng - thanh quản, gây phù nề sụn phễu và thanh thiệt.

Bác sĩ Lê Thanh Lâm thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Thanh Lâm, khoa Phẫu thuật Đầu Cổ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, bệnh nhân P.N.D. nhập viện trong tình trạng nuốt đau tăng dần sau khi ăn thức ăn còn nóng. Chỉ vài giờ sau bữa ăn, cơn đau trở nên dữ dội khiến người bệnh phải đến bệnh viện thăm khám.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chưa xuất hiện tình trạng khó thở, không thở rít hay co kéo cơ hô hấp phụ. Chỉ số SpO2 đạt 98% khi thở khí trời, vùng họng sung huyết.

Kết quả nội soi cho thấy sụn phễu hai bên phù nề nhiều, thanh thiệt phù nề. Hình ảnh chụp CT cũng ghi nhận tình trạng viêm phù nề sụn phễu và thanh thiệt hai bên.

Cổ họng sưng của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phù nề sụn phễu thanh thiệt, theo dõi bỏng vùng hạ họng - thanh quản. Người bệnh được điều trị nội khoa tích cực bằng kháng sinh, thuốc kháng viêm và giảm đau nhằm ngăn ngừa bội nhiễm, giảm phù nề đường thở và hạn chế biến chứng.

Bác sĩ Lâm cho biết bỏng nhiệt ở khoang miệng và hầu họng do thức ăn hoặc đồ uống quá nóng là tình trạng không hiếm gặp. Nguyên nhân chủ yếu là ăn uống quá vội khi thực phẩm chưa kịp nguội.

Mức độ tổn thương phụ thuộc vào nhiệt độ của thức ăn và thời gian tiếp xúc với niêm mạc. Trường hợp nhẹ có thể chỉ gây đau rát, bỏng niêm mạc, nhưng nếu nặng có thể gây phù nề thanh quản, loét thanh thiệt, hình thành sẹo hẹp đường thở, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ở bệnh nhân này, tổn thương phù nề sụn phễu và loét thanh thiệt làm tăng nguy cơ khó thở. Nhờ được điều trị sớm bằng thuốc kháng sinh và kháng viêm, tình trạng phù nề được kiểm soát, giảm nguy cơ bội nhiễm và tắc nghẽn đường thở.

Bác sĩ Lâm khuyến cáo người dân không nên ăn hoặc uống ngay khi thức ăn, đồ uống vừa được chế biến ở nhiệt độ cao. Trước khi sử dụng cần kiểm tra nhiệt độ để tránh gây bỏng khoang miệng, hầu họng và thanh quản.

Nếu sau khi ăn hoặc uống đồ quá nóng xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, thở rít, đau họng tăng dần, sốt cao, nuốt khó hoặc không thể ăn uống, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và điều trị kịp thời.