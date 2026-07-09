Pháp cảnh báo nhiều loại kem chống nắng không đáp ứng tiêu chuẩn

Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Pháp (Que Choisir Ensemble) vừa cảnh báo về việc nhiều loại kem chống nắng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cũng như hiệu quả bảo vệ da.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, kết quả thử nghiệm của hiệp hội trên đối với 10 sản phẩm kem chống nắng từng được bày bán trên các nền tảng này, cho thấy không có sản phẩm nào đạt yêu cầu đầy đủ, trong đó 9 sản phẩm không đáp ứng quy định hoặc không bảo đảm khả năng chống nắng như quảng cáo.

Cụ thể, 3 sản phẩm bị loại ngay từ đầu vì chứa thành phần đã bị cấm lưu hành tại Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/5. Trong 7 sản phẩm còn lại, 6 sản phẩm không đạt chỉ số chống nắng ghi trên nhãn, trong đó 4 sản phẩm gần như không có khả năng ngăn tia cực tím (UV). Sản phẩm duy nhất đạt mức bảo vệ như được công bố lại chứa một thành phần được cho là có thể gây rối loạn hoạt động của hormone estrogen và ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.

Du khách che ô chống nắng tại viện bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp ngày 25/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Cho rằng những sai phạm này có thể gây nguy hiểm trực tiếp cho sức khỏe người tiêu dùng, Que Choisir Ensemble cho biết sẽ gửi hồ sơ tới Cơ quan Quản lý truyền thông và kỹ thuật số Pháp (Arcom), đồng thời thông báo vụ việc tới Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Chống gian lận (DGCCRF) để xem xét.

Sau khi nhận được thông tin từ Que Choisir Ensemble, Temu cho biết đã gỡ các sản phẩm kem chống nắng trên khỏi nền tảng này để tiếp tục kiểm tra, đồng thời tạm dừng bán các sản phẩm tương tự như một biện pháp phòng ngừa. Ngoài Temu, Shein cũng thông báo rút các sản phẩm liên quan khỏi hệ thống bán hàng trên toàn cầu trong thời gian tiến hành đánh giá và mở rộng rà soát các mặt hàng cùng loại. Trong khi đó, AliExpress cho hay đã gỡ bỏ các sản phẩm ngay sau khi nhận được thông tin cụ thể.

Tuy nhiên, ông Cyrille Cormier, Giám đốc phụ trách vận động chính sách của Que Choisir Ensemble, cảnh báo các sản phẩm này có thể xuất hiện trở lại dưới tên gọi hoặc nhãn hiệu khác do chưa bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc.

Theo Que Choisir Ensemble, vụ việc trên cho thấy các nền tảng thương mại điện tử vẫn chưa kiểm soát hiệu quả chất lượng và sự phù hợp của những sản phẩm được bày bán. Thời gian gần đây, các cơ quan quản lý của EU đưa Temu, Shein và AliExpress liên tiếp vào diện giám sát vì nguy cơ lưu hành các sản phẩm không đáp ứng quy định về an toàn. Riêng cuối tháng 5 vừa qua, EU đã phạt Temu 200 triệu euro (gần 230 triệu USD ) vì để nhiều sản phẩm bất hợp pháp được bán trên thị trường châu Âu, trong đó có đồ chơi trẻ em không bảo đảm an toàn.