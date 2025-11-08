Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel

  • Thứ bảy, 8/11/2025 07:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/11 đã phát lệnh bắt đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng hàng chục quan chức cấp cao khác của Israel với cáo buộc “diệt chủng”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Công tố trưởng Istanbul cho biết đã ban hành lệnh truy nã đối với 37 quan chức Israel, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir, theo CNN.

Theo cơ quan công tố, các lệnh truy nã này liên quan đến “tội ác chống loài người” và “tội diệt chủng” mà giới chức Israel bị cáo buộc đã thực hiện tại Dải Gaza và trong vụ tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ tới vùng lãnh thổ này hồi tháng trước.

Phía Israel ngay lập tức lên án và bác bỏ động thái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar gọi đây là một “màn trình diễn tuyên truyền” của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong khi đó, phong trào Hamas hoan nghênh quyết định của Ankara, cho rằng hành động này “thể hiện lập trường cao cả của nhân dân và giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ”.

Động thái pháp lý của Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm dấy lên câu hỏi về vai trò của nước này trong lực lượng an ninh đa quốc gia đang được đề xuất nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza do Mỹ làm trung gian.

Đầu tuần này, đại diện một số quốc gia Hồi giáo đã nhóm họp tại Istanbul để thảo luận về kế hoạch thành lập lực lượng ổn định quốc tế (ISF) cho Gaza - một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch ngừng bắn 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Theo đó, lực lượng tạm thời này sẽ huấn luyện lực lượng cảnh sát Palestine mới và hỗ trợ ổn định khu vực.

Các quan chức Mỹ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Hamas chấp thuận ngừng bắn, được coi là một trong những ứng viên tiềm năng tham gia lực lượng này. Tuy nhiên, Israel đã khẳng định rõ nước này phản đối việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại Gaza.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng nhấn mạnh rằng việc triển khai bất kỳ lực lượng nước ngoài nào tại Gaza “cuối cùng vẫn cần có sự đồng thuận của Israel.”

Các lệnh truy nã của Thổ Nhĩ Kỳ được ban hành gần một năm sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ quyết định của ICC, gọi đó là “vô lý và mang tính bài Do Thái”.

Động đất rung chuyển miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ

Cơn địa chấn 6,1 độ tại tỉnh Balikesir khiến ít nhất 3 tòa nhà sụp đổ, hàng chục người bị thương và hàng trăm cư dân phải qua đêm tại nơi trú ẩn tạm giữa trời mưa.

17:34 28/10/2025

Tiết lộ lý do thủ lĩnh Hamas sống sót sau vụ tấn công của Israel

Một nhóm quan chức cấp cao của Hamas đã thoát chết trong vụ tấn công tại Doha, Qatar ngày 9/9 sau khi được cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo trước. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực lan rộng.

20:07 10/9/2025

Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị phạt vì tự quay clip đi quá tốc độ

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy xe ông chạy gần gấp đôi tốc độ cho phép.

14:06 27/8/2025

Giải mã quốc gia Trung Đông quyền lực

Arab Saudi đang trải qua một giai đoạn thay đổi đầy ấn tượng, nhưng cũng nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Thái tử Mohammed bin Salman đưa ra bản kế hoạch chiến lược "Tầm nhìn 2030" cho tương lai đất nước. Đây là chương trình cải cách kinh tế và xã hội sâu rộng nhất trong vòng nửa thế kỷ qua.

Nó sẽ tác động ra sao đến sự cân bằng bền vững giữa truyền thống và đổi mới - yếu tố đã giúp Arab Saudi duy trì ổn định? Và liệu những cải cách này sẽ trở thành một tầm nhìn thành công hay chỉ là một ảo vọng?

Đây là câu hỏi lớn mà tác giả David Rundel muốn giải đáp trong cuốn sách Tầm nhìn hay ảo vọng - Ả Rập Xê Út trước ngã rẽ lịch sử.

Phương Linh

Thổ Nhĩ Kỳ Thủ tướng Israel bắt giữ Benjamin Netanyahu Donald Trump Israel Palestine Mỹ Trung Đông diệt chủng Israel Hamas Palestine Dải Gaza

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

'Vibe coding' la tu cua nam 2025 hinh anh

'Vibe coding' là từ của năm 2025

3 giờ trước 06:35 8/11/2025

0

“Vibe coding”, một hình thức lập trình phần mềm trong AI chuyển ngôn ngữ tự nhiên của con người thành mã máy tính, vừa được Từ điển Collins (Anh) vinh danh là “Từ của Năm 2025”.

