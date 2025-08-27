Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị phạt vì tự quay clip đi quá tốc độ

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy xe ông chạy gần gấp đôi tốc độ cho phép.

Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết "việc tuân thủ giới hạn tốc độ là bắt buộc đối với tất cả mọi người". Ảnh: Reuters.

Tối 24/8, ông Uraloglu đăng tải trên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh ông lái xe trên tuyến cao tốc gần thủ đô Ankara, vừa nghe nhạc dân ca vừa xen lẫn những đoạn phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, kèm hashtag #TurkeyAccelerates (Thổ Nhĩ Kỳ tăng tốc), AFP cho biết.

Trong nhiều khung hình, kim đồng hồ tốc độ hiện rõ cho thấy xe ông di chuyển từ 190 đến 225 km/h, trong khi giới hạn tốc độ trên tuyến đường này chỉ 140 km/h.

Vài giờ sau, ông Uraloglu buộc phải đăng lại đoạn video kèm lời thừa nhận đã bị phạt vì vi phạm luật giao thông, cho rằng việc đăng tải đã khiến ông “tự tố cáo” chính mình.

“Tôi cầm lái để kiểm tra tuyến cao tốc Ankara - Nigde và vô tình vượt quá tốc độ trong một khoảng ngắn. Với đoạn video này, tôi coi như đã tự nhận lỗi”, ông viết.

Hình ảnh trong đoạn video do Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu đăng. Ảnh: turkishminute

Thông báo xử phạt mà ông chia sẻ cho thấy mức tốc độ ghi nhận là 225 km/h, kéo theo khoản tiền phạt 9.267 lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương 225 USD ).

“Từ nay tôi sẽ thận trọng hơn nhiều. Tuân thủ giới hạn tốc độ là bắt buộc với tất cả mọi người”, Bộ trưởng Uraloglu cam kết.