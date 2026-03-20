Tân Lãnh tụ Tối cao Iran giảng đạo

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đăng video ông Mojtaba Khamenei giảng đạo trước một nhóm học trò, giữa bối cảnh các đồn đoán về tình trạng hiện tại của ông xuất hiện ngày càng nhiều.

Áp phích trên đường phố Tehran (Iran) khắc họa ông Mojtaba Khamenei bên các tướng lĩnh. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/3, Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đăng video cho thấy hình ảnh đầu tiên về ông Mojtaba Khamenei, kể từ sau khi ông trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran trong ngày 9/3.

Tuy nhiên, IRIB không công bố thời gian, địa điểm ghi hình video này, vì vậy, một số chuyên gia phân tích cho rằng đây có thể là nội dung đã được ghi hình từ trước.

Những gì ông Mojtaba nói trong video cũng hề không đề cập tới cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay tại Iran, đây cũng được xem là dấu hiệu bất thường.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng ông Mojtaba đã bị thương ở mức “biến dạng”. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho rằng có khả năng ông Mojtaba đã chết. Cả ông Hegseth và ông Trump đều nhấn mạnh vào việc không có bất cứ hình ảnh nào về ông Mojtaba suốt vài tuần gần đây.

Kể từ khi trở thành Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba vẫn đưa ra một số chỉ đạo bằng văn bản. Trong ngày 20/3, ông có chỉ đạo gửi tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, sau khi Israel nhắm mục tiêu vào người đứng đầu cơ quan tình báo của Iran, ông Esmail Khatib, trong các cuộc không kích diễn ra trong đêm 17/3.

Trong thông điệp gửi ông Pezeshkian, ông Khamenei khẳng định: “Iran cần tước bỏ an ninh đối với thù trong và giặc ngoài, đồng thời cần đảm bảo an ninh cho những người dân yêu nước”.

