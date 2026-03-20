Ông Netanyahu xuất hiện, tuyên bố chiến thắng Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Jerusalem vào ngày thứ 20 của xung đột, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel và Mỹ đang chiến thắng trong cuộc chiến với Iran.

Theo đó, chiến dịch tác chiến hiệp đồng chặt chẽ gần 3 tuần qua giữa Israel và Mỹ, đã khiến Iran bị tàn phá và không còn khả năng làm giàu urani hay chế tạo tên lửa đạn đạo.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Israel khẳng định, chiến dịch tấn công Iran sẽ tiếp tục được tiến hành bởi “còn nhiều việc cần làm”. Ông Netanyahu cũng không loại bỏ khả năng sẽ tấn công bộ binh vào Iran, dù từ chối tiết lộ thông tin liên quan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Netanyahu cho biết: “Tôi cho rằng cuộc chiến này có thể kết thúc nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ”. Ông cũng đề cập đến những dấu hiệu bất ổn trong nội bộ Iran, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Liên quan đến diễn biến quân sự, Thủ tướng Israel khẳng định nước này đã tiến hành một số hoạt động nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Iran mà không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Theo ông, cuộc tấn công vào khu phức hợp khí đốt Asaluyeh đã góp phần làm gia tăng căng thẳng, sau đó dẫn đến các động thái đáp trả từ phía Iran trong khu vực.

Ông Netanyahu đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng Israel tìm cách kéo Mỹ vào xung đột, nhấn mạnh các quyết định quân sự được đưa ra dựa trên tính toán riêng của nước này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với phía Israel về việc hạn chế các cuộc tấn công tiếp theo, nhằm tránh làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Đề cập đến vấn đề an ninh hàng hải, Thủ tướng Israel cho rằng mọi nỗ lực của Iran nhằm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh tuyến đường này đóng vai trò quan trọng đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng các phát biểu trên phản ánh đánh giá của Israel về diễn biến xung đột hiện nay, trong khi tình hình thực tế vẫn tiếp tục có nhiều yếu tố khó lường.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran sáng 28/2, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Iran. Trước đó, tháng 6/2025, với cùng lý do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel và Mỹ cũng đã tấn công vào Iran, khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài 12 ngày đêm.

Theo một số báo cáo, chiến dịch tập kích gần 3 tuần qua của Mỹ và Israel vào Iran, đã khiến hơn 1.400 người chết, gần 18.000 người bị thương và hơn 3,2 triệu người phải đi sơ tán. Hơn 20.000 công trình dân sự, trong đó có nhiều trường học, bệnh viện, hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng…bị phá hủy hoặc hư hại.

Phân tích mới đây của Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên hợp quốc cảnh báo, nếu xung đột kéo dài đến tháng 6/2026, thế giới sẽ có thêm khoảng 45 triệu người đối mặt nạn đói trầm trọng.