Tiết lộ lý do thủ lĩnh Hamas sống sót sau vụ tấn công của Israel

Một nhóm quan chức cấp cao của Hamas đã thoát chết trong vụ tấn công tại Doha, Qatar ngày 9/9 sau khi được cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo trước. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực lan rộng.

Hình minh họa. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 10/9, dẫn nguồn báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các quan chức Hamas tham gia đoàn đàm phán tại Doha đã được tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo trước về nguy cơ bị Israel tấn công. Nhờ đó, phái đoàn kịp thời tăng cường các biện pháp bảo vệ, hạn chế thương vong trong vụ việc.

Tuy nhiên, một số người vẫn thiệt mạng, trong đó có con trai của Khalil al-Hayya - lãnh đạo văn phòng Hamas tại Dải Gaza - cùng với một số cộng sự.

Nguồn tin cho biết, một đơn vị đặc biệt của Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã theo dõi hoạt động của không quân Israel trong suốt ngày 9/9.

Trước khi tiến hành vụ tấn công tại Qatar, các máy bay chiến đấu Israel đã không kích vào một đoàn tàu nhân đạo ở Tunisia, tấn công các mục tiêu tại Latakia và Tartus (Syria), cũng như một số cơ sở ở Liban. Sau loạt đợt không kích này, Israel mới triển khai tấn công vào Doha, nơi đoàn Hamas đang có mặt.

Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận vụ tấn công do Israel thực hiện. Người phát ngôn Majed Mohammed Al-Ansari, đồng thời là cố vấn của Thủ tướng Qatar, cho biết một nhân viên an ninh nước này đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Bộ Nội vụ Qatar cũng xác nhận có thương vong trong lực lượng bảo vệ, song nhấn mạnh các quan chức Hamas tham gia đàm phán vẫn an toàn.

Trong khi đó, Hamas bác bỏ các thông tin cho rằng phần lớn đoàn đàm phán bị xóa sổ. Tổ chức này khẳng định hầu hết lãnh đạo cấp cao không bị ảnh hưởng, song thừa nhận có sáu người thiệt mạng, bao gồm con trai ông Khalil al-Hayya và một nhân viên an ninh Qatar.

Giới quan sát cho rằng vụ tấn công ở Doha phản ánh mức độ căng thẳng mới trong xung đột Trung Đông. Israel đã mở rộng phạm vi tấn công vượt ra ngoài Gaza, với loạt mục tiêu trải dài từ Tunisia, Syria, Liban cho đến Qatar. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ chiến sự lan rộng và gây bất ổn cho toàn khu vực.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nổi bật. Việc MIT cảnh báo trước cho đoàn Hamas cho thấy Ankara đang gia tăng ảnh hưởng trong các vấn đề an ninh Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần công khai duy trì quan hệ với Hamas, đồng thời kêu gọi giải pháp chính trị nhằm giải quyết khủng hoảng Gaza.

Đối với Qatar - nước chủ trì các cuộc đàm phán, sự việc đặt ra thách thức lớn về đảm bảo an ninh. Một phái đoàn chính trị bị tấn công ngay tại Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của Qatar với vai trò trung gian, đồng thời khiến triển vọng của các vòng đối thoại sau này thêm phần bất định.

Theo các nhà phân tích, vụ việc không chỉ tác động trực tiếp đến tiến trình đàm phán về Gaza mà còn làm nổi bật tính chất phức tạp của các toan tính địa - chính trị trong khu vực. I

srael khẳng định mục tiêu của mình là Hamas, nhưng các cuộc tấn công trải rộng trên nhiều lãnh thổ đã tạo ra những hệ lụy vượt khỏi phạm vi xung đột ở Gaza.

Trong khi đó, sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ và vai trò trung gian của Qatar tiếp tục cho thấy cuộc khủng hoảng Gaza đã trở thành vấn đề có ảnh hưởng quốc tế sâu rộng.