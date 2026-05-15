Thịt bò Mỹ bất ngờ gặp khó trên đường tới Trung Quốc

Giữa lúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung đang diễn ra sôi nổi, hải quan Trung Quốc có động thái gây bất ngờ khi đình chỉ quyền xuất khẩu của hàng trăm cơ sở sản xuất thịt bò Mỹ.

Các nhà sản xuất thịt bò Mỹ hy vọng việc tiếp cận thị trường Trung Quốc sẽ nằm trong kế hoạch thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh 2 nước. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, hành động này của Trung Quốc khiến hơn 400 nhà máy thịt bò Mỹ mất quyền xuất khẩu sang thị trường tỷ dân do các giấy phép được cấp từ giai đoạn 2020-2021 đã hết hạn mà không được gia hạn như thông lệ.

Con số này chiếm khoảng 65% tổng số cơ sở từng được đăng ký chính thức tại quốc gia này. Việc cấp lại giấy phép ban đầu được xem là một thắng lợi rõ rệt cho các nhà sản xuất thịt bò Mỹ sau khi Nhà Trắng khẳng định vấn đề này sẽ là một trong những ưu tiên thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo 2 nước.

Tuy nhiên, trạng thái đăng ký vốn hiển thị là "có hiệu lực" vào sáng hôm 14/5 đã đột ngột bị chuyển về trạng thái "hết hạn" trên trang web chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào chiều cùng ngày.

Phía cơ quan hải quan Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước các câu hỏi về lý do dẫn đến sự thay đổi chóng vánh này. Trong khi đó, nhiều giám đốc các doanh nghiệp thịt bò tại Trung Quốc khi được liên hệ cũng từ chối bình luận hoặc yêu cầu giấu tên vì tính chất nhạy cảm của sự việc.

Ông Xu Hongzhi - chuyên gia phân tích cấp cao tại Beijing Orient Agribusiness Consultants - nhận định: "Có một điều chắc chắn là vấn đề này là một quân bài mà Trung Quốc đang sử dụng trong các cuộc đàm phán thương mại song phương. Nó rất hiệu quả trong việc gửi đi các tín hiệu, trong khi rủi ro thực tế vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Đó là lý do tại sao chúng ta đang thấy những thay đổi kịch tính như vậy".

Bất chấp những biến động về kỹ thuật, tại cuộc hội đàm song phương diễn ra cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn đưa ra lời kêu gọi hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm thương mại và nông nghiệp.

Đáng chú ý, tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm lần này có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ, trong đó có CEO Cargill Brian Sikes. Các nhà máy thuộc sở hữu của những tập đoàn khổng lồ như Cargill và Tyson Foods cũng đã nằm trong danh sách được gia hạn tạm thời trước khi trạng thái này bị thu hồi trên hệ thống của hải quan Trung Quốc.

Doanh thu xuất khẩu bò Mỹ sang Trung Quốc chịu hậu quả nặng nề từ thương chiến Mỹ - Trung. Ảnh: Reuters.

Ngành thịt bò Mỹ vốn đang là nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa Bắc Kinh và Washington. Kim ngạch xuất khẩu thịt bò của Mỹ sang Trung Quốc đã sụt giảm liên tục, từ mức đỉnh 1,7 tỷ USD vào năm 2022 xuống chỉ còn khoảng 500 triệu USD vào năm ngoái.

Sự không nhất quán trong việc quản lý giấy phép lần này một lần nữa cho thấy những thách thức lớn mà các nhà sản xuất Mỹ phải đối mặt khi hoạt động kinh doanh bị đặt vào tâm điểm của các cuộc đàm phán địa chính trị phức tạp giữa hai cường quốc.