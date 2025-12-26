Thiếu niên 13 tuổi hành động dại dột, bác sĩ cấp cứu liên tục 3 ngày

Sau nhiều ngày uống thuốc diệt chuột, bé trai 13 tuổi xuất hiện mệt, tiểu máu, rối loạn đông máu nặng, chỉ số INR tăng cao, phải điều trị vitamin K liều cao và theo dõi kéo dài nhiều tuần.

Bé trai uống thuốc diệt chuột khi mâu thuẫn với gia đình. Ảnh minh họa: Freepik.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bệnh nhi B.N.T.N. ( ngụ Vĩnh Long) được chuyển đến trong tình trạng rối loạn đông máu do ngộ độc thuốc diệt chuột. Khai thác bệnh sử cho thấy, trong 4 ngày liên tiếp, trẻ đã uống thuốc diệt chuột Broma 0,005% (hoạt chất bromadiolone), mỗi ngày khoảng nửa gói.

Đến ngày thứ 5, khi đang học tại trường, trẻ xuất hiện mệt nhiều và tiểu máu, không sốt. Em được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tại đây các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột gây rối loạn đông máu, tiến hành sơ cứu bằng rửa dạ dày, cho uống than hoạt và chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Gia đình mang theo túi thuốc được xác định chứa bromadiolone, một chất chống đông rất mạnh, thuộc nhóm “siêu warfarin”, có cơ chế kháng vitamin K và thời gian tồn lưu kéo dài trong cơ thể.

Tại bệnh viện, bé trai được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày, sử dụng than hoạt và theo dõi xét nghiệm đông máu hàng ngày. Kết quả cho thấy tình trạng rối loạn đông máu diễn tiến nặng, với tỷ lệ các yếu tố đông máu giảm dưới 20%, chỉ số INR vượt 3,5.

Các bác sĩ đã chỉ định điều trị vitamin K1 liều cao (20 mg mỗi 6 giờ) liên tục trong 3 ngày. Sau điều trị, tình trạng tiểu máu của trẻ cải thiện rõ.

Bác sĩ Tiến cho hay bệnh nhi dự kiến phải điều trị ít nhất 3-4 tuần, để tình trạng đông máu và chức năng gan dần ổn định, không còn biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng. Trẻ sẽ tiếp tục uống vitamin K1 và được theo dõi thêm tối thiểu 5 ngày sau khi ngưng thuốc, do bromadiolone có thể tồn tại trong mô cơ thể nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Khi tình trạng sức khỏe ổn định, trẻ cho biết việc uống thuốc diệt chuột xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, sau khi bị mẹ tạm thời thu điện thoại để tập trung ôn thi. Hiện bệnh nhi được tư vấn và hỗ trợ sức khỏe tinh thần bởi các chuyên gia tâm lý.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến tâm lý trẻ ở lứa tuổi vị thành niên. Việc giáo dục con nên linh hoạt, gần gũi và đối thoại, tránh áp đặt hoặc sử dụng biện pháp cấm đoán, la mắng gay gắt, dễ khiến trẻ có những hành vi bột phát, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.