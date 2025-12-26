Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé trai ở TP.HCM nhập viện với vùng kín tím đen

  • Thứ sáu, 26/12/2025 09:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bệnh nhi phải cắt bỏ tinh hoàn phải do nhập viện muộn, trong tình trạng xoắn tinh hoàn. Đây là một cấp cứu ngoại nhi tối khẩn, nếu chậm trễ có thể để lại di chứng vĩnh viễn.

Ê-kíp phẫu thuật loại bỏ tinh hoàn bị xoắn cho trẻ. Ảnh: BVCC.

Mới đây, khoa Thận Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận một trường hợp cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sưng đau tinh hoàn phải kéo dài, được chẩn đoán xoắn tinh hoàn giai đoạn muộn, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn tổn thương.

Theo bệnh sử, trẻ xuất hiện cơn đau tinh hoàn phải đột ngột. Gia đình đưa bé đi khám tại cơ sở y tế địa phương và được cho dùng thuốc điều trị. Tuy nhiên, sau hơn hai ngày dùng thuốc, tình trạng sưng đau không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Đến khoảng 55 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, gia đình mới đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là trường hợp nghi ngờ xoắn tinh hoàn điển hình và lập tức chỉ định mổ cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật ghi nhận tinh hoàn phải bị xoắn 1,5 vòng. Do tình trạng xoắn chặt kéo dài hơn hai ngày, mạch máu nuôi tinh hoàn bị tắc nghẽn hoàn toàn, tinh hoàn chuyển màu tím đen, hoại tử nặng.

Mặc dù các phẫu thuật viên đã tiến hành tháo xoắn và ủ ấm để đánh giá khả năng hồi phục, tinh hoàn không có dấu hiệu tái tưới máu. Ê-kíp buộc phải cắt bỏ tinh hoàn phải để tránh biến chứng nguy hiểm.

Nhận định về trường hợp này, PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 30 ca xoắn tinh hoàn, trong đó khoảng hai phần ba trường hợp phải cắt bỏ tinh hoàn do đến viện muộn.

Xoắn tinh hoàn là bệnh lý cấp cứu tối khẩn trong ngoại nhi, xảy ra khi thừng tinh bị xoắn quanh trục, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi dưỡng tinh hoàn.

"Nếu tình trạng này kéo dài, tinh hoàn sẽ hoại tử và không thể hồi phục. Việc tháo xoắn càng sớm thì khả năng bảo tồn tinh hoàn càng cao", PGS Thạch nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Thạch, trong “thời gian vàng” khoảng 6 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng, khả năng bảo tồn tinh hoàn có thể lên đến gần 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm rất nhanh theo thời gian và sau 24 giờ, khả năng cứu được tinh hoàn gần như bằng không.

Một trong những sai lầm thường gặp là chẩn đoán nhầm xoắn tinh hoàn với viêm tinh hoàn hoặc tình trạng trẻ ở tuổi dậy thì e ngại, không dám nói rõ triệu chứng, dẫn đến trì hoãn thăm khám. Việc mất một bên tinh hoàn tuy vẫn có thể duy trì chức năng nội tiết và sinh sản nhờ tinh hoàn còn lại, nhưng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và thẩm mỹ của trẻ khi trưởng thành.

Từ ca bệnh này, bác sĩ Thạch khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu đau đột ngột vùng bìu hoặc bẹn ở trẻ, nhất là trong độ tuổi dậy thì, có thể kèm buồn nôn hoặc nôn. Khi xuất hiện triệu chứng, không tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau, kháng viêm mà cần đưa trẻ đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Nguyễn Thuận

cắt bỏ tinh hoàn TP.HCM xoắn tinh hoàn sưng đau tinh hoàn hoại tử

