6 nhóm người được TP.HCM hỗ trợ 100% phí mua BHYT

TP.HCM sẽ dùng ngân sách mua bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm yếu thế như trẻ em 6-16 tuổi, người bệnh phong, hộ nghèo, người mới thoát nghèo và người cao tuổi thu nhập thấp.

Nhiều người ở TP.HCM sẽ được mua bảo hiểm 100%. Ảnh minh hoạ: Duy Hiệu.

Từ ngày 1/1/2026, nhiều nhóm người yếu thế trên địa bàn TP.HCM sẽ được hỗ trợ 100% chi phí đóng bảo hiểm y tế. Chính sách này được quy định tại Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND vừa được HĐND TP.HCM thông qua, nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế và bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Theo nội dung nghị quyết, TP.HCM xác định 6 nhóm người đặc thù sẽ được ngân sách thành phố mua bảo hiểm y tế, tập trung vào những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương trong xã hội.

Nhóm đầu tiên là người bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn, đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Đây là nhóm bệnh nhân cần được chăm sóc y tế lâu dài, trong khi điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế.

Nhóm thứ hai là trẻ em từ đủ 6 đến dưới 16 tuổi, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TP.HCM. Việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nhóm tuổi này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí y tế cho gia đình, đồng thời bảo đảm trẻ em được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh đầy đủ và liên tục.

Ngoài ra, hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TP.HCM tiếp tục nằm trong diện được hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó,người mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo cũng được thành phố mua bảo hiểm y tế nhằm giúp nhóm này ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo do chi phí y tế phát sinh.

Nghị quyết cũng bổ sung nhóm người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi, thuộc diện sống đơn thân hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo đa chiều. Đây là nhóm chưa đủ điều kiện hưởng chính sách bảo hiểm y tế cho người cao tuổi nhưng lại đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe.

Nhóm cuối cùng được thụ hưởng chính sách là người mắc bệnh hiểm nghèo và người khuyết tật nhẹ về thị giác, có thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo đa chiều và có đăng ký cư trú tại TP.HCM.

Theo quy định, tất cả nhóm người nêu trên đều được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. TP.HCM đồng thời quy định nguyên tắc áp dụng trong trường hợp một người thuộc nhiều diện hỗ trợ khác nhau. Nếu mức hỗ trợ theo Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND cao hơn các chính sách hiện hành, người dân sẽ được hưởng phần chênh lệch tương ứng.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành. UBND TP.HCM có trách nhiệm tổ chức triển khai, trong khi HĐND thành phố và các cơ quan liên quan sẽ giám sát quá trình thực hiện nhằm bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, đúng mục tiêu.