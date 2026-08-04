Thiếu ngủ là nguy cơ cao nhất gây tai nạn khi lái xe

Tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ khi điều khiển xe trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ va chạm giao thông nguy hiểm.

"Thiếu ngủ được xếp vào nguy cơ cao nhất gây tai nạn khi lái xe, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả uống rượu', nhà báo Thủy Phạm đã chia sẻ trong cuốn "Mở Rộng Bán Kính Đời Mình", xuất bản năm 2023.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn khi điều khiển xe thường đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như phương tiện không đạt chuẩn, lái xe khi sử dụng rượu bia, chất kích thích hay vượt tốc độ...

Trong số này có một nguyên nhân được miêu tả chung là "lái xe không tập trung". Còn ở cuốn sách của nhà báo Thủy Phạm, sự không tập trung này còn được diễn giải cụ thể hơn là buồn ngủ.

Vấn đề của tình trạng thiếu ngủ khi lái ôtô không hẳn đến từ việc ngủ gật, mà đến từ nỗ lực thức của người cầm vô lăng.

Dù đang không ở trạng thái tỉnh táo nhất để điều khiển phương tiện, những bác tài khi thiếu ngủ vẫn cố gắng mở mắt. Đây chính là lúc tai nạn thường xuyên xuất hiện. Dù mở mắt, tình trạng buồn ngủ, thiếu tỉnh táo khiến người cầm lái khó nhận biết các tình huống trên đường, đánh giá sai khoảng cách với xe xung quanh.

Theo nhà báo Thủy Phạm, thiếu ngủ khi cầm lái là nguy cơ gây tại nạn khi lái xe. Ảnh: Thủy Phạm.

Khi đó, các tình huống giao thông thường nhật sẽ trở nên nguy hiểm hơn, tăng nguy cơ tai nạn. Để giải quyết bớt tình trạng này, nhiều quốc gia đã triển khai các quy định nhằm giới hạn thời gian cầm lái của mỗi tài xế.

Tại Việt nam, theo Nghị định 168, người lái xe chở khách liên tục quá 4 giờ và không có thời gian nghỉ giữa 2 lần lái liên tục có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng, trừ thêm 2 điểm bằng lái.

Đối với chủ xe, giao xe cho người làm công vi phạm thời gian lái xe sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, 8-12 triệu đồng với tổ chức. Đồng thời người vi phạm bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.