Không trang bị ghế trẻ em bị phạt ra sao từ ngày 15/8?

Từ ngày 15/8 tới đây, hình thức xử phạt mới sẽ được áp dụng khi chở trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô mà không sử dụng ghế trẻ em.

Ảnh: Phúc Hậu.

Thời hạn 15/8 sắp đến gần cũng là lúc các quy định mới về trang bị ghế trẻ em trên ôtô chuẩn bị chính thức có hiệu lực, theo nội dung Nghị định 238/2026.

Cụ thể, Điều 2 Nghị định 238/2026 có nội dung "phạt cảnh cáo đối với người điều khiển ôtô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ ôtô kinh doanh vận tải hành khách)".

So với nội dung cũ trong Nghị định 168/2024, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô không trang bị ghế trẻ em đã được điều chỉnh giảm nhẹ hình thức xử phạt. Với quy định cũ, hành vi này bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Không trang bị ghế an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét khi di chuyển bằng ôtô sẽ bị phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Nghị định 238/2026 cũng đồng thời sửa đổi điểm m khoản 3 Điều 6, nay rút gọn chỉ còn "chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ ôtô chỉ có một hàng ghế)".

Do phần lớn ôtô phổ thông tại Việt Nam là xe có ít nhất 2 hàng ghế, việc chở trẻ em ngồi trên băng ghế trước tại Việt Nam vẫn bị xử phạt theo Nghị định 168/2024, khung phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Lỗi vi phạm Hình thức xử phạt

(cho đến 14/8) Hình thức xử phạt

(từ 15/8) Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ ôtô kinh doanh vận tải hành khách) Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng Phạt cảnh cáo Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ ôtô chỉ có một hàng ghế) Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng

Ngoài ra, do Nghị định 238/2026 bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 chỉ có hiệu lực từ ngày 15/8 tới đây, việc chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô mà không có ghế trẻ em, ghế nâng hay các thiết bị an toàn phù hợp khác theo quy định vẫn bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Các quy định này không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách, bao gồm taxi hay xe dịch vụ khác.

Theo nội dung khoản 13 Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, thiết bị an toàn cho trẻ em được định nghĩa là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ôtô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc khi ôtô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.