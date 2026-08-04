Loạt xe máy điện sạc 1 lần - đi 1 tuần cho dân văn phòng

Với nhu cầu di chuyển khoảng 10-15 km mỗi ngày, nhân viên văn phòng có thể lựa chọn các mẫu xe máy điện nào giá dưới 40 triệu nhưng vẫn chạy cả tuần chỉ sạc một lần?

Với nhóm khách hàng là nhân viên văn phòng, thói quen di chuyển hàng ngày thường gói gọn trong phạm vi công ty - nhà ở, nơi mua sắm. Tổng phạm vi thường dao động khoảng 10-15 km/ngày trong đô thị. Vì vậy, đây là nhóm người dùng có nhu cầu sạc ít, ưu tiên một mẫu xe máy điện lái phố nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo phạm vi di chuyển xa.

Khi làm một phép tính nhỏ, có thể thấy với một bộ pin dung lượng đủ lớn, người dùng với thói quen di chuyển ngắn hoàn toàn có thể sử dụng xe liên tục 7 ngày mới cần tái sạc.

Vậy đâu là những cái tên đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 40 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu trên?

Dat Bike Era E1

Trong tầm giá dưới 40 triệu đồng, Dat Bike Era có thể xem là sự lựa chọn đáng cân nhắc với các khách hàng có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Dat Bike Era bản E1 có giá từ 32,9 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Phiên bản Era E1 giá dao động 32,9-33,9 triệu đồng được trang bị đủ công nghệ phục vụ nhóm người dùng yêu thích trải nghiệm hiện đại, vừa sở hữu bộ pin dung lượng lớn có thể di chuyển nhiều ngày liên tục mà không cần sạc.

Dat Bike Era được trang bị động cơ Side Motor phát triển cùng đối tác FCC Nhật Bản, sản sinh công suất 5 kW, tương đương 6,7 mã lực.

Xe được trang bị bộ pin Dat Battery Gen 6 dung lượng 4,3 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 200 km/lần sạc. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là hệ thống sạc tích hợp Integrated Charger, cho phép hệ truyền động và hệ thống sạc được thiết kế thành một khối thống nhất đặt ở ngay dưới tay lái bên phải.

VinFast Kyo

VinFast Kyo là sản phẩm mới nhất được hãng xe điện Việt giới thiệu đến người dùng. Kyo sở hữu thiết kế khá trung tính, đặc biệt phù hợp cho nhóm khách hàng nữ có nhu cầu di chuyển trong phố.

Xe được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 3.000 W (công suất danh định 1.800 W), tốc độ tối đa 64 km/h. Khi lắp 2 pin, xe có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn. Trải nghiệm thực tế khi lái trong đường thử, tốc độ tối đa của mẫu xe có thể đạt đến 70 km/h.

VinFast Kyo là mẫu xe điện mới nhất của hãng. Ảnh: Phong Vân.

Điểm nhấn đặc biệt của Kyo là hộc pin dù vẫn có thể chứa 2 viên pin nhưng vẫn đảm bảo dung tích cốp ở mức 21 lít, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu chứa đồ của người dùng khi đi làm.

Nếu muốn mở rộng dung tích cốp, người dùng có thể chỉ cần mang theo một viên pin.

Xe được bán với giá 30 triệu đồng cho bản không kèm pin. Nếu mua kèm một pin, giá của mẫu xe máy điện sẽ tăng lên mức 35,3 triệu đồng.

Yadea Osta

Yadea Osta sẽ là cái tên đáng cân nhắc với khách hàng lái phố và ưu ái kiểu dáng thiết kế đáng yêu, nữ tính. Phiên bản cao nhất của mẫu xe là Osta P, đang được bán với giá khoảng 33,9 triệu đồng.

Yadea trang bị cho Osta động cơ hub TTFAR, cho công suất 1,5 kW, công suất tối đa 2,75 kW cho phép chạy tốc độ tối đa 63 km/h. Bộ pin Lithium 72V 45Ah cho tầm hoạt động 180 km sau mỗi lần sạc.

Thiết kế của Yadea Osta thu hút người trẻ, đặc biệt là phái nữ. Ảnh: Đan Thanh.

Đặc biệt, mẫu xe được trang bị loạt công nghệ hiện đại hướng đến trải nghiệm của người dùng như loa bluetooth, màn hình thông minh có khả năng kết nối qua ứng dụng giúp định vị xe, kiểm tra dung lượng pin hay mở khóa từ xa.

VinFast Evo Grand

Nếu Kyo là đại diện thuộc nhóm xe máy điện đổi pin đáng cân nhắc, VinFast Evo Grand sẽ là mẫu xe máy điện 2 pin sạc luân phiên mà người dùng đô thị, đặc biệt là dân văn phòng có thể lựa chọn.

Tùy vào nhu cầu sử dụng, người dùng có thể linh hoạt chọn lắp một hoặc 2 pin, từ đó đảm bảo ưu tiên phạm vi hoạt động hoặc dung tích không gian chứa đồ dưới yên xe.

Khi được lắp một viên pin tiêu chuẩn ở sàn, xe có thể di chuyển khoảng 131 km/lần sạc. Nếu có nhu cầu gia tăng phạm vi hoạt động, chủ xe có thể mua thêm viên pin phụ lắp ở cốp, nâng tổng quãng đường di chuyển lên khoảng 262 km mỗi lần sạc.

VinFast Evo Grand có thể sử dụng luân phiên 1-2 pin tùy nhu cầu. Ảnh: Đan Thanh.

Đầu tháng 7, VinFast vừa điều chỉnh giá bán cho dải sản phẩm xe máy điện của hãng. Trong đó, mẫu Evo Grand Lite được giảm còn 16,5 triệu, trong khi bản tiêu chuẩn được giảm giá từ 23,9 triệu xuống còn 22,5 triệu đồng.

Nhìn chung, sự phát triển của công nghệ pin đã giúp các dòng xe máy điện dưới 40 triệu đồng xóa bỏ rào cản lo ngại về phạm vi di chuyển. Tùy thuộc vào ưu tiên cá nhân về kiểu dáng thiết kế, dải công nghệ kết nối hay sự linh hoạt trong thói quen sạc pin, người dùng văn phòng hoàn toàn có thể lựa chọn một mẫu xe phù hợp để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày mà không cần lo lắng về việc sạc xe quá thường xuyên.