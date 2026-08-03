Bảo hiểm vật chất ôtô PVI tặng kèm quyền lợi cứu hộ quốc tế RSA 24/7

Không chỉ bồi thường khi xe gặp tổn thất, Bảo hiểm PVI mở rộng quyền lợi với dịch vụ cứu hộ RSA 24/7, giúp chủ xe an tâm hơn trên mỗi hành trình.

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của số lượng ôtô cá nhân, nhu cầu bảo vệ phương tiện không dừng lại ở việc bồi thường khi xảy ra tai nạn, va chạm hay tổn thất vật chất. Chủ xe hiện nay còn quan tâm nhiều hơn đến khả năng được hỗ trợ kịp thời khi gặp các sự cố bất ngờ trên đường như hết ắc-quy, thủng lốp, hết nhiên liệu, quên chìa khóa trong xe hoặc hỏng hóc kỹ thuật.

Nắm bắt nhu cầu đó, Bảo hiểm PVI hợp tác cùng Allianz Partners triển khai dịch vụ “Cứu hộ trên đường - Roadside Assistance (RSA)”, tặng kèm cho một số dòng xe khi khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất xe ôtô theo điều kiện áp dụng. Giải pháp này góp phần mở rộng phạm vi bảo vệ, giúp khách hàng được hỗ trợ về tài chính khi xảy ra tổn thất và có thêm điểm tựa trong những tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng xe.

Khoảng trống hỗ trợ từ những sự cố thường gặp

Bảo hiểm vật chất ôtô từ lâu đã trở thành giải pháp quan trọng giúp chủ phương tiện giảm thiểu thiệt hại tài chính trước các rủi ro như tai nạn, va chạm, cháy nổ, thiên tai hoặc mất cắp theo phạm vi bảo hiểm.

Tuy nhiên, trong thực tế, hành trình của chủ xe không chỉ bị gián đoạn bởi các sự cố gây tổn thất vật chất. Nhiều tình huống tưởng chừng nhỏ như xe không thể khởi động do ắc-quy yếu, lốp bị thủng, hết nhiên liệu giữa đường hay quên chìa khóa trong xe cũng có thể khiến người lái rơi vào trạng thái bị động.

Nhiều chủ xe vẫn cho rằng việc tham gia bảo hiểm vật chất đồng nghĩa với việc được hỗ trợ trong mọi tình huống sự cố trên đường. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải mọi trường hợp đều nằm trong phạm vi hỗ trợ của các dịch vụ cứu hộ thông thường.

Quyền lợi tặng kèm dịch vụ cứu hộ RSA 24/7 giúp chủ xe an tâm hơn trên mỗi hành trình.

Khi không có sẵn đầu mối hỗ trợ, chủ xe thường phải tự tìm kiếm đơn vị cứu hộ, chờ đợi trong thời gian dài hoặc phát sinh thêm chi phí vận chuyển, sửa chữa và đi lại. Những khó khăn này trở nên đáng lo ngại khi sự cố xảy ra vào ban đêm, tại khu vực xa trung tâm hoặc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Từ thực tế đó, việc tích hợp quyền lợi cứu hộ RSA vào sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô được xem là bước mở rộng cần thiết, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ ngay tại thời điểm sự cố xảy ra thay vì chỉ nhận bồi thường sau khi có tổn thất.

9 quyền lợi cứu hộ RSA hỗ trợ chủ xe trên đường

Khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ôtô của Bảo hiểm PVI đối với các dòng xe thuộc phạm vi áp dụng, khách hàng sẽ được tặng kèm bộ quyền lợi cứu hộ đường bộ RSA. Các quyền lợi được thiết kế nhằm hỗ trợ xử lý nhanh những sự cố phổ biến, giảm thiểu gián đoạn và giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình di chuyển.

Thông qua hotline hỗ trợ khẩn cấp 24/7, tổng đài tiếp nhận yêu cầu cứu hộ hoạt động liên tục, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết hoặc các khung giờ đêm muộn. Khách hàng được hỗ trợ khẩn cấp không giới hạn số lần trong thời gian quyền lợi có hiệu lực theo điều kiện áp dụng.

Quyền lợi RSA mở rộng trải nghiệm bảo hiểm từ bồi thường tổn thất sang hỗ trợ thực tế trên hành trình.

Cứu hộ trực tiếp tại chỗ, sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài sẽ xác định tình trạng phương tiện, vị trí xảy ra sự cố và điều phối kỹ thuật viên phù hợp đến hỗ trợ.Trong trường hợp xe không thể khởi động do ắc-quy yếu hoặc hết điện, kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ kích bình tại chỗ để phương tiện có thể tiếp tục vận hành. Khi xe bị thủng hoặc hỏng lốp, khách hàng sẽ được hỗ trợ thay lốp dự phòng có sẵn trên xe, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm tiếp tục hành trình.

Nếu phương tiện không thể tiếp tục di chuyển sau khi được xử lý tại chỗ, xe sẽ được cẩu kéo đến địa điểm sửa chữa hoặc vị trí do khách hàng lựa chọn trong phạm vi quyền lợi quy định. Dịch vụ có thể hỗ trợ nhận chìa khóa dự phòng từ địa điểm khách hàng chỉ định và chuyển đến vị trí xe gặp sự cố trong phạm vi tối đa 50 km. Trường hợp không có chìa khóa dự phòng, tổng đài sẽ hỗ trợ kết nối và bố trí thợ khóa đến xử lý tại chỗ. Các chi phí phát sinh ngoài phạm vi quyền lợi sẽ được thông báo trước cho khách hàng.

Nếu xe hết nhiên liệu giữa đường, dịch vụ sẽ hỗ trợ vận chuyển nhiên liệu đến vị trí phương tiện. Khách hàng được hỗ trợ chi phí vận chuyển và thanh toán phần nhiên liệu thực tế sử dụng. Trong trường hợp phương tiện phải lưu lại gara để sửa chữa, khách hàng có thể được hỗ trợ một trong các phương án như sắp xếp xe thuê để tiếp tục hành trình, bố trí taxi hoặc phương tiện công cộng để trở về nhà, hoặc hỗ trợ đặt chỗ và chi phí lưu trú tại khách sạn theo hạn mức và điều kiện áp dụng.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện, các quyền lợi RSA còn hướng đến nhu cầu di chuyển, nghỉ ngơi và bảo đảm an toàn cho khách hàng trong trường hợp xe gặp sự cố trên hành trình dài. Đây là yếu tố thiết thực, đặc biệt đối với các gia đình thường xuyên di chuyển liên tỉnh hoặc sử dụng ô tô cho những chuyến đi đường dài.

Nhận định về bước đi mang tính bước ngoặt này, ông Vũ Ngọc Hưng - Trưởng ban Xe cơ giới và Con người Bảo hiểm PVI - chia sẻ: “Bảo hiểm PVI tự hào là đơn vị tiên phong xóa bỏ những 'điểm mù' nhận thức của bảo hiểm xe truyền thống tại thị trường Việt Nam. Khách hàng thường nghĩ mua bảo hiểm là đủ, nhưng khi xe tự hỏng hóc hay gặp sự cố kỹ thuật ngoài va chạm, họ lại bị bỏ rơi. Đặc quyền RSA của Bảo hiểm PVI sinh ra không phải là một cam kết trên giấy tờ, mà là sự cứu trợ thực tế. Chúng tôi không đợi biến cố lớn mới xuất hiện, chúng tôi bảo vệ sự thông suốt cho từng kilômét hành trình của khách hàng."

Chuẩn hóa quy trình cứu hộ theo tiêu chuẩn quốc tế

Dịch vụ RSA được Bảo hiểm PVI triển khai thông qua sự hợp tác với Allianz Partners, đơn vị có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ và cứu hộ trên phạm vi toàn cầu.

Theo đó, quy trình tiếp nhận yêu cầu, đánh giá tình trạng phương tiện, điều phối kỹ thuật viên và tổ chức cứu hộ được thực hiện theo một hệ thống thống nhất. Các đơn vị tham gia hỗ trợ được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ.

Việc chuẩn hóa quy trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động cứu hộ đường bộ. Mỗi sự cố có thể xảy ra tại những địa điểm, thời điểm và điều kiện giao thông khác nhau. Khả năng phối hợp nhanh giữa tổng đài, đơn vị điều phối và lực lượng cứu hộ giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế tình trạng khách hàng phải liên hệ qua nhiều đầu mối.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí phát sinh ngoài phạm vi quyền lợi miễn phí sẽ được thông tin rõ ràng trước khi thực hiện. Điều này giúp tăng tính minh bạch, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng chủ động lựa chọn phương án phù hợp với tình trạng phương tiện và nhu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - đại diện Allianz Partners, Giám Đốc Thị Trường Việt Nam.

Sự kết hợp giữa năng lực hoạt động của Bảo hiểm PVI tại thị trường Việt Nam và kinh nghiệm triển khai dịch vụ hỗ trợ của Allianz Partners tạo nên nền tảng cho một giải pháp bảo hiểm gắn chặt hơn với nhu cầu sử dụng phương tiện hàng ngày.

Đại diện Allianz Partners, Giám Đốc Thị Trường Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Đức, nhấn mạnh tầm nhìn quốc tế khi đưa dịch vụ này tới Việt Nam: “Tại các thị trường phát triển trên thế giới, dịch vụ hỗ trợ trên đường chất lượng cao đã trở thành một chuẩn mực phong cách sống thiết yếu của các chủ xe văn minh. Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược đầu tiên với PVI, Allianz Partners tự hào mang trọn vẹn tiêu chuẩn cứu trợ quốc tế tinh hoa này đến cho khách hàng Việt Nam. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các chủ xe ô tô tại Việt Nam được hưởng những đặc quyền liền mạch và cao cấp nhất - hoàn toàn xứng tầm và tương đương với những gì các chủ xe tại Singapore, châu Âu hay các quốc gia tiên tiến khác đang được thụ hưởng”.

Từ bồi thường tổn thất đến đồng hành xuyên suốt

Việc tích hợp dịch vụ cứu hộ RSA vào sản phẩm bảo hiểm vật chất ôtô cho thấy sự thay đổi trong cách các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp cận khách hàng.

Nếu trước đây, bảo hiểm chủ yếu được nhìn nhận như một công cụ bồi thường sau khi rủi ro xảy ra, thì hiện nay, khách hàng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào các dịch vụ hỗ trợ trước, trong và sau sự cố. Trải nghiệm bảo hiểm vì thế không chỉ được đánh giá qua tốc độ giải quyết bồi thường mà còn qua khả năng hỗ trợ thực tế, tính thuận tiện và mức độ đồng hành trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Đối với một số dòng xe, khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất xe ôtô của Bảo hiểm PVI sẽ được tặng kèm bộ quyền lợi cứu hộ RSA theo chương trình áp dụng tại từng thời kỳ. Đây là giá trị gia tăng thiết thực, giúp mở rộng phạm vi bảo vệ vượt ra ngoài những rủi ro va chạm thông thường.

Thông qua dịch vụ này, khách hàng có thêm một đầu mối hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp, từ đó giảm bớt áp lực xử lý sự cố, hạn chế chi phí phát sinh và chủ động hơn trên mỗi hành trình.

Là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường về thị phần, Bảo hiểm PVI đang từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng giá trị thực tế đi kèm với từng sản phẩm.

Tai nạn hoặc hỏng hóc kỹ thuật là những tình huống không người lái xe nào mong muốn. Tuy nhiên, việc lựa chọn một giải pháp bảo hiểm phù hợp sẽ giúp chủ xe giảm thiểu thiệt hại tài chính, hạn chế những gián đoạn không cần thiết và an tâm hơn trong quá trình di chuyển.

Với sự kết hợp giữa quyền lợi bảo hiểm vật chất xe ô tô và hệ thống cứu hộ đường bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, Bảo hiểm PVI hướng tới mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện hơn, không chỉ bảo vệ phương tiện mà còn đồng hành cùng khách hàng trên từng cung đường. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, danh mục xe và điều kiện áp dụng dịch vụ RSA, khách hàng có thể liên hệ hotline 1900545458 hoặc truy cập website chính thức của Bảo hiểm PVI tại đây.